Kia обновила роскошный минивэн Carnival Hi Limousine, цены известны

Посвежевшие версии модели уже доступны для заказа на домашнем рынке, в Южной Корее. За стартовый вариант просят не менее 63,27 млн ​​вон, за топ-версию – 97,8 млн вон.

Корейская марка Kia представила минивэн Carnival актуального четвёртого поколения в июне 2020-го, рестайлинг эта модель пережила в октябре 2023-го. Обновлённое топовое исполнение с прибавкой Hi Limousine к названию дополнило семейство в ноябре того же года. Теперь компания рассказала об обновках, которые достались Kia Carnival Hi Limousine 2026 модельного года, и обнародовала свежий прайс-лист.

На фото: Kia Carnival Hi Limousine

С момента появления роскошной версии минивэна в конце 2020-го её отличительной чертой остаётся дополнительная секция на крыше, которая увеличивает высоту автомобиля и его внутреннее пространство. Напомним, у Kia Carnival Hi Limousine нет рейлингов на крыше, но при этом дополнительная секция, как и раньше, снабжена антенной «акулий плавник» и дополнительным стоп-сигналом в кормовой части.

Визуальных отличий нет, даже колёсные диски остались прежними. Большая часть изменений, привязанных к 2026 модельному году, относятся к комфорту. Так, модель получила новую графику, которая отображается на закреплённом под потолком планшете информационно-развлекательной системы (диагональ – 21,5 дюйма), а также на семидюймовом сенсорном дисплее, предусмотренном для пассажиров второго ряда в четырёхместной модификации.

Ещё модели теперь опционально доступна премиальная акустическая система Bose с 12 динамиками и сабвуфером. Кроме того, Kia Carnival Hi Limousine 2026 модельного года получил новые напольные коврики увеличенной толщины (правда, на фото их не увидеть, так как компания снабдила релиз в основном снимками версии, представленной ещё в 2023-м).

На фото: салон Kia Carnival Hi Limousine

Известно, что в список обновок вошли модернизированные шторки, установленные в области заднего остекления: им добавили строчку и изменили метод плиссировки. У салонной подсветки теперь есть функция запоминания настроек, а комфорт второго ряда в четырёхместной версии повысили за счёт добавления демпфера при одновременном уменьшении высоты кресел.

Модель по-прежнему предлагается с салоном, рассчитанным либо на девятерых (базовая версия), либо на семерых, либо на четверых седоков. Моторную гамму Kia Carnival Hi Limousine 2026 модельного года пересмотрели: из неё исчез турбодизель CRDi объёмом 2,2 литра (194 л.с.), который ранее был положен стартовой модификации. Теперь такой минивэн предлагается только с 294-сильным бензиновым атмосферником V6 объёмом 3,5 литра, либо с гибридной установкой, в основе которой лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра (совокупная отдача – 245 л.с.). Привод – только передний.

В Южной Корее уже принимают заказы на посвежевшие минивэны. Цена девятиместной версии Carnival Hi Limousine с бензиновым мотором равна 63 270 000 вон (эквивалентно примерно 3,85 млн рублей по текущему курсу), за аналогичный семиместный вариант на домашнем рынке просят 69 970 000 вон (около 4,26 млн рублей), а четырёхместное топ-исполнение с V6 стоит 94 730 000 вон (около 5,76 млн рублей). Покупка аналогичных модификаций с гибридной установкой обойдётся в 67 820 000, 74 470 000 и 99 230 000 вон соответственно (около 4,13, 4,53 и 6,04 млн рублей).