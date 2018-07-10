Kia показала базовые версии обновленного Sportage

До этого времени были распространены только три фото обновленного кросса в топовом исполнении GT-Line, сейчас же появились полноценные фотоподборки.

Напомним, корейский производитель представил рестайлинговый Kia Sportage в конце мая текущего года, правда, как говорилось выше, тогда нам показали только «оспортивленную» версию модели. Сейчас австралийское подразделение марки анонсировало старт продаж «паркетника», сопроводив это событие публикацией фотоподборок различных версий.

1 / 3 Kia Sportage '2019 2 / 3 Kia Sportage '2019 3 / 3 Kia Sportage '2019

В процессе рестайлинга Sportage получил новые бампера. На переднем переработаны «слоты» противотуманных фар и добавилась декоративная вставка по всей ширине, а радиаторная решетка обзавелась новой «текстурой». Кроме того, была расширена цветовая гамма кузова и появились новые дизайны колес размерностью 16-19 дюймов.

1 / 2 Kia Sportage '2019 2 / 2 Kia Sportage '2019

В салоне автомобиля практически ничего не изменилось – экран информационно-развлекательной системы лишился рамки, но сохранил размеры – от 7 до 8 дюймов в зависимости от версии. Слегка обновился руль и добавились новые материалы отделки.

1 / 4 Kia Sportage '2019 2 / 4 Kia Sportage '2019 3 / 4 Kia Sportage '2019 4 / 4 Kia Sportage '2019

Обновление технической начинки зависит от географии продаж. На австралийском рынке обновленный Sportage получил восьмиступенчатый «автомат» и дизель объемом 2,0 литра. Для европейского рынка планируется новый базовый турбодизель объемом 1,6 литра в двух вариантах мощности (115 и 136 л.с.), вместо прежнего объемом 1,7 литра, и «мягкая» гибридная система со стартер-генератором и 48-вольтовой электросистемой для версий с двигателями 2.0 CRDi.

1 / 2 Kia Sportage '2019 2 / 2 Kia Sportage '2019

В России обновленный кроссовер появится, предположительно, осенью. Наша версия обзаведется 184-сильным мотором GDI объемом 2,4 литра в паре с шестиступенчатым «автоматом», а также восьмиступенчатая АКП для двухлитрового дизеля.

1 / 3 Kia Sportage '2019 2 / 3 Kia Sportage '2019 3 / 3 Kia Sportage '2019

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал видео с кроссовером Kia Soul нового поколения, сделанное в процессе дорожных испытаний модели.