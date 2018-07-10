«Пятидверку» Kia Soul следующего поколения поймали в США, видео с замаскированным прототипом сняли сотрудники издания TFLCar. У «паркетника» прежний узнаваемый силуэт, зато оптика – новая: сверху — светодиодные дневные ходовые огни, под ними расположены круглые фары, еще ниже – противотуманки. Задние фонари отныне «заползают» на багажную дверь.

По предварительным данным, Soul построен на той же платформе, что и Hyundai Kona, а это значит, что модель Kia после смены поколений может, наконец, получить полный привод – у Коны есть версии 4×4 (у переднеприводного кросса Хёндэ сзади полузависимая подвеска, у полноприводного – многорычажка). Моторы американской версии Soul нового поколения тоже могут достаться от Kona. Речь идет о бензиновых «атмосфернике» 2.0 MPI (149 л.с.) и 177-сильной «турбочетверке» 1.6 T-GDI. Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом».

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Кроме того, как и у нынешнего Soul, у модели следующей генерации будет еще и полностью электрическая версия. Вероятно, установки «зеленый» кроссовер Kia получит опять же от модели Hyundai: базовый «паркетник» Kona Electric оснащается 135-сильным электромотором и батареей ёмкостью 39,2 кВт*ч, топовый вариант доступен с электродвигателем мощностью 204 л.с. и аккумулятором ёмкостью 64 кВт*ч. На одной зарядке «дешевая» версия Kona Electric проедет около 300 км (по циклу WLTP), запас хода второй модификации равен 470 км. Привод у электрокара Хёндэ – только передний.

Kia Soul актуального поколения в Штатах доступен с «атмосферниками» 1.6 GDI (132 л.с.) и 2.0 GDI (161 л.с.), турбомотором 1.6 T-GDI, выдающим 201 л.с. Soul EV оснащен 110-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 30 кВт*ч.

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Сроки и место премьеры нового «паркетника» пока не объявлены. Предполагается, что сначала кросс представят в Корее – на родине марки его презентация может пройти уже этой осенью.

В России Kia Soul второй генерации представлен с бензиновыми 1.6 MPI (124 л.с.), 1.6 GDI (132 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), а также с турбодвижком 1.6 T-GDI (204 л.с.). Все двигатели сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», для базового мотора еще предусмотрена 6МКП. Цена кроссовера 2018 модельного года стартует с отметки в 916 900 рублей. Электрическую версию у нас не продают.

Кстати, ранее стало известно о том, что Kia выводит с европейского рынка Soul с ДВС – в Старом свете останется только электрокросс. Россию эти перемены не коснутся.