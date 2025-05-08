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Kia полностью рассекретила «престижный» кроссвэн Carens Clavis

08.05.2025 78 0 0

Новая модель корейской марки дебютировала в Индии, её производство будет налажено на местном заводе. Впоследствии вэн, скорее всего, отправят на экспорт.

Кроссвэн Kia Carens, созданный на базе паркетника Seltos, был представлен в 2021 году. Изначально он адресовался только индийскому рынку, но позже эта модель добралась и до других стран. На прошлой неделе корейский бренд анонсировал новинку: речь идёт о модернизированной и более дорогой версии имеющегося в местной линейке трёхрядного кроссвэна. Как стало известно в ходе прошедшей сегодня презентации, этому вэну дали название Kia Carens Clavis.

На фото: Kia Carens Clavis

Новинка отличается от «просто» Carens за счёт иного оформления передней части: использован стиль, присущий нынешним «зелёным» моделям марки. «Престижная» версия получила иную форму капота, другую головную оптику со светодиодными полосами ходовых огней и основными блоками фар – каждая состоит из трёх секций. Иначе оформлены радиаторная решётка и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Корму нового варианта кроссовэна отличают слегка иначе оформленные фонари: у них другой световой рисунок, но они по-прежнему соединены друг с другом через всю ширину багажной двери. Кроме того, иначе выполнена нижняя часть заднего бампера – с более массивным диффузором и вертикальными светоотражателями.

Из-за иного «оперения» габаритная длина Kia Carens Clavis на 10 мм больше по сравнению с обычным вэном, показатель – 4550 мм. Остальные размеры аналогичные: ширина равна 1800 мм, высота – 1708 мм, а расстояние между осями – 2780 мм. Известно, что «престижному» Carens Clavis положены новые оригинальные 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски и эксклюзивный цвет кузова – Ivory Silver Gloss.

Интерьер новинки тоже получил отличия от «просто» Kia Carens. Модель, как и «донор», является трёхрядной и рассчитана либо на шестерых, либо на семерых седоков. Внутри можно увидеть «приплюснутое» с двух сторон двухспицевое рулевое колесо (как у кроссовера Syros), на передней панели находится большое горизонтальное табло диагональю 22,6 дюйма, которое объединяет в себе как виртуальную приборку (на 10,25 дюйма), так и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (тоже на 10,25 дюйма).

На фото: салон Kia Carens Clavis

Технику трогать практически не стали. В Индии Kia Carens Clavis предложат с тремя двигателями объёмом 1,5 литра. Базовым является 115-сильный бензиновый атмосферник, идущий в комплекте с шестискоростной механикой. Кроме того, в гамме есть бензиновая турбочетвёрка T-GDI, мощность которой составляет 160 л.с.; в отличие от Carens он работает в паре либо с шестиступенчатой ручной коробкой, либо с 6iMT, либо с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Ещё под капотом может быть 116-сильный турбодизель CRDi VGT, агрегарируемый с 6МКП или с 6АКП. Привод – только передний.

Цены новинки в индийском офисе Kia пока не обнародовали. Известно, что Carens Clavis окажется дороже, по сравнению с «просто» Carens. Стартовый ценник такого кроссвэна сейчас равен 1 059 900 рупий (эквивалентно примерно 1,02 млн рублей по текущему курсу); за топовый вариант просят 1 949 900 рупий (около 1,88 млн рублей).

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