Kia представила полностью электрический кроссовер Niro EV

Kia продолжает усиливать свои позиции в сегменте электрокаров. На выставке в Южной Корее марка представила второй кроссовер с полностью электрической силовой установкой – Niro EV.

Презентация состоялась спустя менее чем пять месяцев после того, как Kia показала концептуальную версию Niro EV Concept. От концепта серийный Niro EV отличается несущественно, хоть и выглядит он менее агрессивно. Серийный кросс получил фары в фирменном стиле марки, иной бампер с плавными формами, другую оптику и зеркала, а двери и дверные ручки получили хромовые накладки. Обут кроссовер в диски R17.

Новинка строится на базе модели Hyundai Ionic EV, а это значит, что обе модели получили практически одинаковую техническую начинку. Габариты Niro EV составляют 4375x1805x1560 мм, колесная база – 2700 мм. Под капотом на выбор могут располагаться два электромотора: первый мотор обладает мощностью в 135 лошадиных сил и работает с батареей на 39,2 киловатт-часа, второй мотор обладает мощностью в 204 лошадиные силы, и питается он энергией от батареи ёмкостью в 64 киловатта. Запас хода кроссовера по методике WLTP в первой версии составляет 240 километров, во второй – 380 километров.

Динамические характеристики кроссовера не опубликованы, но чуть более компактный кроссовер Kona Electric, у которого под капотом располагаются точно такие же электрические двигатели, разгоняется до 100 километров в час за 9,3 и 7,6 секунды. Более крупный и следовательно тяжёлый Niro EV будет обладать чуть более скромной динамикой.

1 / 2 На фото: Kia Niro EV 2 / 2 На фото: Kia Niro EV

Niro EV получил и современные системы предотвращения столкновений, контроля полосы, датчики слежения за усталостью водителя, а также умный круиз-контроль и ассистент движения по шоссе.

Стоимость кроссовера не объявлена, но соплатформенный Hyundai Ionic продаётся в США по цене в 29 500 долларов (порядка 1 872 000 рублей в эквиваленте).

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что компания Hyundai представила новый «паркетник».