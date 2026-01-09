Kia расширила семейства EV3, EV4 и EV5 за счёт «заряженных» версий

Корейская марка в рамках стартовавшего сегодня, 9 января 2026 года, автосалона в Брюсселе представила компактный кроссовер Kia EV2, которому мы посвятили отдельный материал. Помимо этого, компания в ходе этой выставки презентовала ещё «заряженные» версии «зелёных» моделей на платформе E-GMP разработки Hyundai Motor: речь идёт о Kia EV3 GT, EV4 GT и EV5 GT. Главное изменение – более мощная техника.

На фото: Kia EV4 GT, EV3 GT и EV5 GT

Кроссовер Kia EV5 дебютировал в августе 2023 года на автосалоне в Чэнду (Китай), паркетник Kia EV3 марка рассекретила в мае 2024-го, а седан и хэтчбек Kia EV4 были показаны в феврале 2025-го. Сейчас все перечисленные представлены в том числе на европейском рынке. В сравнительно скором времени эта «зелёная» линейка пополнится за счёт «заряженных» версий EV3, EV4 и EV5.

Внешность всех трёх моделей практически полностью повторяет уже имеющиеся версии GT-Line, хотя есть небольшие отличия в деталях, а ещё новинкам положены оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Напомним, от стандартных вариантов они отличаются в основном за счёт иного оформления нижней части переднего и заднего бамперов.

В салоне «горячих» версий можно увидеть фирменное рулевое колесо GT, спортивные кресла с вышивкой с эмблемой версии на подголовниках, кислотно салатовые вставки, прострочка и декоративные акценты. В списке стандартного оснащения числятся проекционный дисплей, акустическая система Harman Kardon, а также парковочный ассистент.

Компактный кроссовер Kia EV3 GT, а также седан и хэтчбек EV4 GT получили двухмоторную силовую установку. Она включает в себя 197-сильный электромотор, установленный на передней оси, и 95-сильный – на задней. Совокупная отдача этой системы равна 292 л.с. Эти новинки оснащаются тяговой батареей ёмкостью 81,4 кВт*ч, как у актуальных дальнобойных версий моделей. Ещё им положена перенастроенная подвеска, которая позволила улучшить устойчивость на поворотах. Для сравнения, стандартные версии оснащаются единственным 204-сильным электромотором, расположенным на передней оси.

Kia EV3 GT и EV4 GT достался ездовой режим GT, который оптимизирует подачу мощности, реакцию рулевого управления, работу подвески и отображение информации на дисплеях. Помимо этого, они получили функцию виртуального переключения передач (VGS) и активное звуковое сопровождение – это позволяет водителям представить, что они управляют автомобилем и ДВС.

Официальных подробностей о «начинке» Kia EV5 GT пока нет, в компании лишь отметили, что у такого кроссовера полный привод (а значит, электромоторы установлены на обеих осях), увеличена максимальная мащность и крутящий момент со сравнению со стандартной версией, пересмотрена подвеска, а колёсные диски обуты в спортивные шины. Отметим, у актуального EV5, предназначенного для европейского рынка, отдача единственного электромотора составляет 218 л.с., ёмкость батареи – 81,4 кВт*ч.

Согласно плану корейской марки, производство «заряженных» модификаций начнётся во втором квартале 2026 года. Даты выхода на рынок, а также цены Kia EV3 GT, EV4 GT и EV5 GT станут известны позже, ближе к старту продаж.