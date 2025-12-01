Новинки ×

Kia Seltos второго поколения готовится к дебюту: первые тизеры

01.12.2025 169 0 0
Kia Seltos второго поколения готовится к дебюту: первые тизеры

Глобальный субкомпактный кроссовер скоро сменит генерацию, премьера пройдёт 10 декабря 2025 года. Судя по снимкам, новинка получит экстерьер, оформленный в актуальном фирменном стиле марки.

Корейская марка начала выпускать паркетник Kia Seltos в 2019 году, изначально он дебютировал в Индии, но позже модель стала глобальной; рестайлинг она пережила в 2022-м. Ранее SUV был представлен в том числе на российском рынке, производство было налажено на калининградском заводе «Автотор». Сейчас компания готовится к презентации Seltos второго поколения, которая пройдёт в середине следующей недели.

Тизер Kia Seltos нового поколения

Kia сопроводила анонс с датой дебюта – 10 декабря 2025 года – первыми тизерами «второго» Seltos. Судя по ним, экстерьер новинки будет оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. Так, на снимках можно увидеть головную оптику сложной формы с вертикальными «изогнутыми» ходовыми огнями и основными блоками фар, «вписанными» в «тигриный нос» радиаторной решётки. Она получила рисунок из вертикальных штрихов чёрного цвета с серебристой окантовкой, на кромке капота располагается серебристый же логотип.

Кроссовер имеет чёрные стойки крыши, что создаёт эффект «парящего верха», аналогичного цвета рейлинги, обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки) с серебристыми вставками на обоих бамперах, двухцветные колёсные диски, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников, а также выдвижные дверные ручки. Вертикальные фонари оформлены в схожем стиле с головной оптикой, в верхней части багажной двери нового Seltos установлен спойлер.

В пресс-службе компании рассказали, что в линейку Kia Seltos второго поколения войдут версии, которые будут иметь ряд визуальных отличий от стандартных паркетников – X-Line и GT-Line. Салон новинки производитель пока держит в секрете, как и технические характеристики, которые Киа пообещала обнародовать в рамках скорой презентации.

В гамму актуального субкомпактного кроссовера на домашнем рынке, в Южной Корее, входит два бензиновых варианта: турбомотор объёмом 1,6 литра (максимальная мощность – 198 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и 2,0-литровый двигатель (149 л.с.), идущий в комплекте с вариатором. Привод – передний или полный.

Каким окажется ценник Kia Seltos следующей генерации, станет известно позже. Отметим, на домашнем рынке актуальный паркетник с 2,0-литровым двигателем на сегодняшний день можно купить за 21 690 000 – 28 090 000 вон (эквивалентно примерно 1,1 – 1,49 млн рублей по текущему курсу). Стоимость версии с турбомотором объёмом 1,6 литра в Корее равна 22 660 000 – 29 060 000 вон (около 1,2 – 1,53 млн рублей).

Напомним, корейский производитель в конце прошлого месяца представил кроссовер Kia Telluride нового поколения. Для этой модели главным рынком являются Штаты, здесь же налажен её выпуск. Как Kolesa.ru сообщал ранее, этому SUV изменили внешний дизайн, подкорректировали салон, расширили список оборудования и сменили «начинку».

кроссовер авторынок новинки KIA KIA Seltos
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 312 2 0 01.12.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus В общем рейтинге продаж легковых автомобилей в России марка Changan занимает пятое место, и на кроссовер CS55 Plus приходится почти треть общих продаж легковушек этой марки. Значит, этот авт... 4191 4 0 30.11.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму Предрассудки о дизельных двигателях как исключительно «грузовых» остались в прошлом. Современные агрегаты давно завоевали место и под капотами легковых автомобилей. Многие водители выбирают... 8442 0 0 29.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73797 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 38972 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16299 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
4 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus
3 Мировая премьера Exlantix ES GT: новая модель в сегменте shooting brak...
3 Минивэн Sollers SP7: продажи начались
Новые комментарии
Change privacy settings