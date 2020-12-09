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  • Kia Sorento в тестах Euro NCAP: серьёзные проблемы на «встречке» и хорошая электроника

Kia Sorento в тестах Euro NCAP: серьёзные проблемы на «встречке» и хорошая электроника

09.12.2020 193 0 0

Euro NCAP проверил безопасность семи автомобильных новинок по усложнённой в этом году методике. В группу подопытных попал в том числе очень востребованный в России кроссовер Kia Sorento четвёртого поколения, которому мы решили посвятить отдельную заметку.

 

Новый Kia Sorento поступил в продажу в октябре, но рыночный дебют в России омрачили выявленные проблемы у дизельных модификаций. Что до дебюта в Euro NCAP, то он в целом «корейцу» удался, эксперты присудили ему максимальные 5 звёзд итогового рейтинга. Однако самый сложный тест, имитирующий выезд на встречную полосу и столкновение с другим автомобилем (подробно с обновлённой методикой испытаний Euro NCAP можно ознакомиться здесь) дался Sorento тяжело.

На груди и правом бедре манекена-водителя датчики зафиксировали высокий (коричневый цвет) уровень нагрузок, грозящий тяжёлыми травмами, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью. Госпитализация при таких нагрузках практически неизбежна. В этом же тесте эксперты отметили высокий риск получения травм ног передних седоков из-за контактов с твёрдой приборной панелью. Большая масса Sorento (1847 кг) — это дополнительный риск для пассажиров встречного авто (имитирующая его тележка со сминаемым барьером имеет массу 1400 кг), за что «корейцу» тоже снизили оценку. Наконец, на шее манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье, зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок — риск получения травм в этой чувствительной зоне довольно серьёзный.

Но с остальными испытаниями Sorento справился вполне достойно. Оба боковых теста не выявили опасных нагрузок, а центральная подушка безопасности, которую к сожалению не включили в российские комплектации Sorento, надёжно защищает передних седоков от столкновения друг с другом и травмирующих изгибов тела при отскоке.

Зато комплекс электронных ассистентов водителя Drive Wise у нас такой же, как и в Европе, пусть и только в максимальной комплектации Premium+. У этого комплекса, по сути, только один недостаток: система автоматического аварийного торможения (у Kia она обозначается аббревиатурой FCA) не распознаёт пешеходов при движении задним ходом — такой функционал просто не предусмотрен, а потому и не проводился соответствующий проверочный тест. Все остальные тесты на активную безопасность Sorento прошёл хорошо, что и стало главным вкладом в его 5-звёздный рейтинг — эксперты Euro NCAP настаивают на том, что аварию лучше предотвратить, чем бороться с её последствиями, а потому неудача на встречном краш-тесте не повлияла на итоговую оценку. Если бы Euro NCAP взял на тест Sorento в базовой российской комплектации, итоговая оценка была бы совсем другой...

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