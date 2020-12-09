7 моделей на испытаниях Euro NCAP: Honda и Hyundai оказались не готовы к новым краш-тестам

В очередной сессии испытаний Euro NCAP по усложнённой в этом году методике участвовали компактный хэтчбек Audi A3 Sportback и родственный Seat Leon, пикап Isuzu D-Max, кроссовер Kia Sorento, внедорожник Land Rover Defender, городской электромобиль Honda e и субкомпактный хэтчбек Hyundai i10.

В мае этого года комитет Euro NCAP представил обновлённую программу тестов новых автомобилей на безопасность, но из-за коронавирусных ограничений прогонять по ней машины начали только осенью: дебютантом стал хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения. Нынешняя сессия получилась самой крупной по числу участников с начала внедрения новой программы — сразу 7 новинок. Результаты Kia Sorento мы вынесли в отдельную заметку из-за повышенного интереса читателей к этой новинке. Из оставшейся шестёрки на российском рынке пока официально представлен только Land Rover Defender, с него и начнём.

Главная проблема нового Дефендера в том, что он тяжёлый (масса тестового автомобиля — 2408 кг), а за это Euro NCAP теперь снижает оценку в тесте, имитирующем выезд на встречную полосу и столкновение с другим автомобилем. Другой автомобиль — это тележка с установленным на неё деформируемым барьером, и масса этого составного объекта всегда одна — 1400 кг. Соответственно чем тяжелее тестовый автомобиль, тем большую угрозу он представляет для тех, кто может находиться во встречном транспорте. Для тех же, кто едет в Дефендере, серьёзной угрозы встречный краш-тест Euro NCAP не представляет: опасных нагрузок не зафиксировано, а колени водителя и переднего пассажира в протоколе выкрашены в оранжевый цвет из-за риска контакта с твёрдыми деталями приборной панели.



Land Rover Defender

А вот при фронтальном ударе Дефендера о стену зафиксирован пограничный, оранжевый уровень нагрузок на груди манекена пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг), сидевшего на заднем сиденье — есть риск получения сильных ушибов и переломов.



Центральной подушки безопасности у британского внедорожника нет, но это не помешало ему хорошо пройти боковые краш-тесты: изгиб тела манекена при отскоке умеренный.

Угловатый передок Дефендера представляет опасность для пешеходов, но вспомогательная электроника, скорее всего, распознает помеху и затормозит автомобиль — типовые тесты на активную безопасность Defender прошёл хорошо и благодаря этому получил 5 звёзд итогового рейтинга.



Audi A3 Sportback и Seat Leon вроде бы технически один и тот же автомобиль (то есть вариации на тему VW Golf), но различия в дизайне кузовов и комплектациях оказались достаточно большими, чтобы двух одинаковых протоколов не получилось. Audi A3 тяжелее (1500 кг против 1249 кг у Leon) и представляет бόльшую опасность для встречного транспорта, а его агрессивный на вид передок — бόльшую опасность для пешеходов. Фронтальный встречный удар выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на груди манекена-водителя и манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье, тогда как в Leon тот же юный пассажир не испытал сколь-нибудь опасных нагрузок.



Audi A3 Sportback

Seat Leon

В калибровке система активной безопасности немецкого и испанского хэтчбеков тоже были обнаружены некоторые различия (например у Seat лучше работает система удержания в полосе), но в итоге обеим машина эксперты Euro NCAP посчитали возможным присвоить максимальный 5-звёздный рейтинг.



Японский пикап Isuzu D-Max в сентябре били австралийцы из ANCAP, и программа у них такая же как сейчас у Euro NCAP. Тем не менее эксперты Euro NCAP провели собственные краш-тесты. Разница выявилась, но несущественная, так что за подробностями отправляем к нашему сентябрьскому материалу. Здесь вкратце скажем, что несмотря на отдельные проблемные участки, выявленные при краш-тестах, D-Max всё же удостоился 5 звёзд итогового рейтинга.



Isuzu D-Max

Маленький но довольно тяжёлый (1513 кг) из-за батареи электромобиль Honda e получил только 4 звезды итогового рейтинга. Фронтальный встречный краш-тест выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на груди водителя и бёдрах водителя и переднего пассажира, вдобавок их колени могут получить травмы при контакте с приборной панелью. На правой голени водителя зафиксирован критический красный уровень нагрузок, то есть эту часть тела при аварии водитель рискует потерять.



Honda e

При боковых ударах выявлены критические перемещения манекена-водителя при отскоке — максимальный красный уровень опасности. Кроме того при боковом ударе о сминаемый барьер, несмотря на наличие оконных подушек безопасности, зафиксирован критический красный уровень нагрузок на туловище манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье, и пограничный оранжевый уровень нагрузок на его голове.



В тестах на активную безопасность японского электрокара тоже были жертвы: Honda e сбивал пешеходов и велосипедистов, а к тестам на подрезание в принципе оказался не готов.



Субкомпактный хэтчбек Hyundai i10, сменивший поколение в прошлом году, ещё хуже: только 3 звезды итогового рейтинга. При встречном фронтальном ударе на груди водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, сулящий тяжёлые травмы. Защита коленей водителя и переднего пассажира была оценена на «троечку» из-за риска контакта с твёрдой приборной панелью — пограничный оранжевый уровень опасности. При фронтальном ударе о стену голова водителя испытала высокий коричневый уровень нагрузок, а защита таза была оценена как неудовлетворительная (красный уровень опасности) из-за подныривания под ремень.



Hyundai i10

Боковые краш-тесты выявили сильные перемещения тела манекена-водителя при отскоке и критический красный уровень нагрузок на туловище манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье (его голова при этом испытала пограничный оранжевый уровень нагрузок).



Функционал электронных ассистентов водителя Hyundai i10 сильно ограничен и потому не годится для многих предусмотренных программой Euro NCAP тестов. Система автоматического аварийного торможения (AEB) в принципе на распознаёт велосипедистов, а в тёмное время суток может легко прозевать пешехода и сбить его.



Таким образом европейский Hyundai i10 недалеко ушёл от своих родственников — бразильского хэтчбека Hyundai HB20 и индийского Hyundai Grand i10 Nios, которые ранее уже получили нагоняй от NCAP-экспертов за низкий уровень безопасности.

