Авторынок ×
  • Спрос ни при чём: дизельные Kia Sorento не отдают клиентам из-за дополнительной проверки

Спрос ни при чём: дизельные Kia Sorento не отдают клиентам из-за дополнительной проверки

02.11.2020 798 0 0

В конце октября российские клиенты компании Kia стали жаловаться в соцсетях, на интернет-форумах и в СМИ на то, что не могут получить свои кроссоверы Sorento четвёртого поколения, оснащённые 2,2-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач типа DCT (с двумя сцеплениями). Наша редакция тоже получила письмо от одного из покупателей этой модели с просьбой разобраться в проблеме.

 

Официальные продажи Kia Sorento четвёртого поколения стартовали в России 15 октября, но клиенты стали договариваться с дилерами о покупке загодя: оформляли предзаказы, вносили предоплату и ждали, когда можно будет забрать новинку — благо собранные на «Автоторе» кроссоверы заранее привезли к дилерам, то есть договоры заключались на живые машины, которые можно было посмотреть и пощупать.

Накануне официального старта продаж дилеры связались с покупателями и сообщили им спущенную «сверху» (то есть из представительства Kia) печальную новость: уже имеющиеся на складах дизельные Sorento клиентам отдавать нельзя, заказы принимать только на бензиновые модификации. В чём причина задержки, дилеры не сообщали — мол, сами не знаем, ждём дальнейших известий и распоряжений.

Газета «Авторевю» 24 октября опубликовала комментарий «Киа Моторс Россия и СНГ», в котором говорится, что задержка связана с непредвиденно высоким спросом на эту модель, и что с 5 октября на неё собрано более двух тысяч предзаказов.

Этот комментарий вполне объясняет, почему дилерам предписали не принимать новые заказы на дизельные Sorento, но не объясняет, почему дилеры не отдают покупателям уже имеющиеся на складах машины. Более того, многие из этих машин уже прошли предпродажную подготовку, их снабдили оговоренным с клиентами дополнительным оборудованием — казалось бы, садись и езжай. Но нельзя, не дают. Стало быть дело не в спросе или по крайней мере не только в нём.

Редакция Kolesa.ru отправила письмо в «Киа Моторс Россия и СНГ» 24 октября, в нём мы задали четыре конкретных вопроса, опираясь на данные, полученные от клиентов и из открытых источников:

1) Сколько Sorento 2020 с дизельным двигателем было передано покупателям?
2) Правда ли то, что невыдача машин вызвана дефектом автомобилей?
3) Правда ли, что этот дефект — проблема с программным обеспечением блока управления двигателем?
4) Правда ли, что дилерам запрещено запускать двигатели у дизельных машин?

Только сегодня мы получили следующий ответ:

«Киа Моторс Россия и СНГ информирует о задержке в передаче Kia Sorento 4-го поколения покупателям, в связи с проведением дополнительной инспекции для первой партии автомобилей, произведенных в России. Это добровольное решение продиктовано нашей заботой об интересах клиентов и стремлением обеспечить высочайший уровень качества модели нового поколения. Мы рассчитываем в ближайшее время нормализовать ситуацию с выдачей новых Kia Sorento 4-го поколения и еще раз приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация».

То есть ни на один из заданных вопросов ответа не получено. Ясно только, что-то пошло не так, и компания пытается это исправить.

Справедливости ради заметим, что отсутствие чёткой информации по выявленному дефекту (если такой, конечно, имел место) — это далеко не всегда попытка замолчать проблему. Kolesa.ru регулярно освещают российские и крупные зарубежные отзывы автомобилей, и наш опыт показывает, что иногда на выяснение источника проблемы уходят месяцы и даже годы. В редких случаях вообще не удаётся понять, из-за чего сбоит оборудование и его просто меняют. Надеемся, что в случае с дизельными Kia Sorento российской сборки всё выяснится и разрешится уже скоро.

кроссовер Россия авторынок KIA KIA Sorento

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Тест на советского автовладельца: что ты помнишь из автомобильной жизни СССР? «Накопил – машину купил». Эта забавная советская реклама не отражала действительность, ведь на машину мало было собрать необходимую сумму денег – нужно было еще и отстоять многолетнюю очеред... 14343 2 28 31.10.2020
Статьи / Практика Коронавирус в автомобиле: для чего нужен «генератор ультрафиолета» Регулярно разъезжая на личном автомобиле по делам и посещая с его помощью общественные места, вы невольно превращаете салон своей машины в «отель для вирусов»... Можно ли как-то снизить риск... 1663 4 4 30.10.2020
Статьи / Ремонт и обслуживание Не только масло, не только фильтры: обслуживание и ремонт Ford Focus 2 Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраст... 9437 1 3 30.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 133102 6 85 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 78290 10 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 42832 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings