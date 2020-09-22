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  • Kia Sportage обновили перед сменой поколений: теперь богаче, есть топ-версия со своим дизайном

Kia Sportage обновили перед сменой поколений: теперь богаче, есть топ-версия со своим дизайном

22.09.2020 2297 0 0

Паркетник Kia довели до 2021 модельного года на родине. Обновление свелось к перетряхиванию комплектаций, вдобавок следом за другими SUV марки Спортейдж обзавелся на домашнем рынке дорогим вариантом исполнения Gravity.

 

Кроссовер Kia Sportage актуального поколения – с заводским индексом QL – в строю с 2015-го, рестайлинг он пережил три года назад. То есть пора выйти на сцену SUV следующей генерации, и компания работает над такой моделью – тестовые прототипы уже попадались фотошпионам. Однако новый Sportage, по предварительным данным, дебютирует лишь в 2021-м, ну а пока Kia решила освежить нынешний паркетник. Правда, речь идет только о Корее, где Sportage ушел в «минус»: в январе-августе 2020-го там реализовано 12 412 машин, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пожалуй, главная обновка на родине – топ-исполнение Gravity («гравитация» с английского). Напомним, дорогие версии с таким названием уже имеются в Корее у младшего паркетника Seltos и рамного внедорожника Mohave. Как и остальные «гравитационные» модели, особый Sportage получил радиаторную решетку с иным рисунком, вдобавок она выполнена в черном глянце. Черными же сделали накладки на бамперах и по бокам, шильдики на багажной двери и 19-дюймовые диски. Потемнела и окантовка стекол. А вот в салоне без реформ, в отличие от Seltos Gravity и Mohave Gravity, у которых внутри появились другие материалы отделки.

Kia Sportage Gravity
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Kia Sportage Gravity
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Kia Sportage Gravity
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Kia Sportage Gravity
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Kia Sportage Gravity
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Kia Sportage Gravity
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В остальных комплектациях дизайн Sportage-2021 не изменился, модернизация свелась лишь к их перетряхиванию. Так, в списке стандартного оборудования теперь значится электрический стояночный тормоз с функцией Autohold. Кроме того, у всех кроссов в «приборке» отныне есть цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма (прежде был положен только богатым вариантам, в версиях попроще ставили экранчик диагональю 3,5 дюйма).

Моторы тоже прежние: на корейском рынке Kia Sportage доступен с бензиновым «атмосферником» 2.0 MPI (152 л.с.), дизелями 1.6 Smartstream (136 л.с.) и R 2.0 (186 л.с.). Бензиновый двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом», младший дизель – с 8АКП, а топовый мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен дизельным машинам.

Стандартный Kia Sportage
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Стандартный Kia Sportage
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Стандартный Kia Sportage
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Паркетник 2021 модельного года стоит от 23 760 000 вон, что эквивалентно примерно 1 554 000 рублей по текущему курсу. Sportage Gravity обойдется минимум в 26 550 000 вон (около 1 736 000 рублей). За пределами корейского рынка топ-исполнение Gravity для моделей Kia создавать пока не планируют.

Что же касается нового Sportage следующего поколения, то такой SUV, как ожидается, получит совершенно новый дизайн. Не исключено, что в виде концепта кросс засветят в конце 2020 – начале 2021 года.

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