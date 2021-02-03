Классные колпаки: уникальный Rolls-Royce Джастина Бибера засняли на парковке

Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер не скрывает своей страсти к крутым тачкам и регулярно приобретает себе новые модели, как правило сделанные по индивидуальному заказу. Наглядный пример — модифицированный Rolls-Royce Wraith.

Что делать, когда с подросткового возраста у тебя денег куры не клюют? Джастин Бибер решил, что будет правильно жить на широкую ногу и наслаждаться лучшими достижениями мирового автопрома — певец успел поучаствовать в уличных гонках в пьяном виде, сменил несколько суперкаров и сбил на гигантском тюнингованном пикапе Ram пешехода. Год назад Бибер сообщил миру о своём тяжёлом инфекционном заболевании, и с тех пор он не был замечен в каких-либо дорожных происшествиях, но любовь к машинам у него осталась: на днях в СМИ просочились снимки певца за рулём странного купе Rolls-Royce с закрытыми колёсами.

Эту же машину обнаружил на парковке владелец YouTube-канала effspot и снял машину при дневном свете со всех сторон. Номерная табличка на корме украшена логотипом West Coast Customs, известного по различным телешоу калифорнийского тюниг-ателье, способного воплотить в жизнь самые безумные автомобильные фантазии.



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В данном случае какого-то особого трэша нет: изображённое на снимках купе сделано на базе серийного Rolls-Royce Wraith, но имеет модифицированный расширенный кузов, полностью скрывающий колёса. Передние крылья, вероятно, достаточно широкие, чтобы внутри них могли поворачиваться колёса и манёвренность осталась на исходном уровне. Корма переделана полностью и получила новые задние фонари треугольной формы. На передке от донора остались только фары, а бампер и радиаторная решётка полностью новые. Зеркал заднего вида нет — вероятно, их роль выполняют видеокамеры. Дверных ручек тоже нет. У донорского купе, к слову, двери открываются против основного хода.



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Новый кузов для Wraith, возмоэно, сделан по мотивам электрического концепта Rolls-Royce 103EX образца 2016 года, у которого колёса также полностью закрыты щитками, но есть и более старый пример такого необычного решения — концептуальное купе Audi RSQ 2004 года, снявшееся в фантастическом боевике «Я, робот» с Уиллом Смитом в главной роли.



Audi RSQ

У Audi вдобавок щитки скрывали необычные шаровые колёса, вращающиеся в магнитном поле в любую сторону. Манёвренность и управляемость с такими колёсами получается фантастическая, но на практике эту идею пока так никто и не реализовал, хотя в 2016 году фирма Goodyear представила на Женевском автосалоне шину Eagle-360 для шаровых колёс.



Шина Goodyear Eagle-360

На машине Бибера колёса обычные — видимо, даже West Coast Customs пока не в состоянии имплантировать шаровые колёса в свои безумные проекты, для этого исходный Rolls-Royce Wraith пришлось бы как следует порезать не только снаружи, но и внутри, да и силовая установка для использования таких колёся должна быть электрической. Между тем первая серийная электрическая модель Rolls-Royce может выйти на рынок уже в следующем году.

