Клона SsangYong Rexton могут отправить в отставку после недолгой карьеры

Индийская Mahindra & Mahindra якобы намерена снять с производства рамный внедорожник Alturas G4, который представляет собой чуть доработанный Рекстон. Если информация подтвердится, то на такое решение, вероятно, повлияли и слабые продажи модели, и желание автогиганта избавиться от корейской марки.

Рамный вездеход Rexton предыдущей генерации в Индии был представлен под родным брендом SsangYong, но спрос на ту модель оказался мизерным. Поэтому сменивший поколение SUV там было решено продавать уже под местной маркой Mahindra (напомним, Махиндра владеет корейским производителем). На индийском рынке такой внедорожник дебютировал под конец 2018-го, причем ему присвоили еще и другое имя – Alturas G4. Кроме того, слегка доработали дизайн: у машины появилась радиаторная решетка с вертикальными клиньями.

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Индийцы приняли Mahindra Alturas G4 гораздо лучше, чем предшественника, по крайней мере, поначалу: по данным местных СМИ, в 2019-м продано 2042 единицы против 108 реализованных в 2018-м вездеходов SsangYong Rexton прежней генерации. Но к конкурентам Махиндре подобраться не удалось. Так, в прошлом году Toyota Fortuner обрел в Индии 15 488 владельцев, а выбор на Ford Endeavour (Everest в других странах) остановили 6787 клиентов. Ну а в ковидном 2020-м Alturas стал стремительно «падать»: например, в ноябре реализовано всего 23 штуки. Соперники тоже в «минусе», и все же они расходятся бодрее – в том же месяце Fortuner и Endeavour обрели примерно по 650 владельцев каждый. И вот на этом фоне пришла новость, что Mahindra может отказаться от Alturas G4.



Mahindra Alturas G4

Впрочем, слабые продажи – не единственный повод снять вездеход с производства. Как сообщает издание Team-BHP, еще одна возможная причина – «раскол» между индийским автогигантом и SsangYong. Напомним, компания Mahindra & Mahindra в условиях пандемии отказалась вкладываться в развитие корейского бренда, более того, индийцы собираются значительно сократить свою долю в SsangYong или даже полностью ее продать (сегодня Махиндре принадлежит почти 75% акций корейской фирмы).



Для Индии Alturas G4 собирают локально, машинокомплекты поставляли из Кореи. По информации Team-BHP, оставшихся компонентов хватит для выпуска около 500 автомобилей, после чего сборку, вероятно, прекратят.

Mahindra Alturas G4 1 / 2 Mahindra Alturas G4 2 / 2

Внедорожник Mahindra оснащается тем же дизелем 2.2, что и SsangYong Rexton, при этом для индийского рынка мотор «придушили» — он выдает 181 л.с. (у исходного Рекстона было 187 л.с., но после недавнего рестайлинга двигатель стал мощнее – 202 л.с.). Индийцам модель доступна с семиступенчатым мерседесовским «автоматом» (у рестайлингового SsangYong Rexton его заменили на 8АКП, производитель которой так и не назван), привод – задний или полный.



Цена Alturas G4 стартует с отметки в 2 873 000 рупий (в рублях это примерно столько же, по текущему курсу). Дизельные Toyota Fortuner и Ford Endeavour стоят дороже – от 3 067 000 и от 2 999 000 рупий соответственно.