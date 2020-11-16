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  • «Кольцо» вокруг столицы: завершён очередной этап работ на пересечении трассы М-5 и ЦКАД

«Кольцо» вокруг столицы: завершён очередной этап работ на пересечении трассы М-5 и ЦКАД

16.11.2020 420 0 0

Дорожники продолжают работать над участком Центральной кольцевой автодороги, который примыкает к трассе «Урал».

 

Так называемое «кольцо» вокруг столицы – ЦКАД (A-113) – начали строить ещё в 2014 году. С тех пор планируемая дата окончания работ откладывалась несколько раз. В итоге проект успел стать источником головной боли для руководителей госкомпании «Автодор», однако теперь этапы работ завершают вовремя, а значит, есть шанс, что платную трассу в полном объёме откроют в обозначенный срок: по последним данным, Центральную кольцевую автодорогу сдадут в эксплуатацию к концу следующего года.

Очередной этап работ на платной трассе был завершён вчера, 15 ноября. Движение по участку трассы М-5 «Урал», который примыкает к ЦКАД, открыли в ночь на 16-ое число. Напомним, оно было приостановлено в июне 2020-го: ограничения ввели на отрезке М-5 от пересечения с А-107 «Московское малое кольцо» до дороги Татаринцево – Старниково. Именно здесь проходит примыкание к строящемуся пусковому комплексу ЦКАД.

Из-за строительства дорожникам пришлось полностью разобрать участок трассы «Урал»: дело в том, что здесь возвели путепровод. По окончанию работ в этом месте трассу М-5 расширили до шести полос (по три в каждом направлении).

Как рассказали в «Автодоре», пока что в Бронницком районе продолжается строительство транспортной развязки – она должна связать между собой платный четвёртый пусковой комплекс ЦКАД и бесплатную автодорогу М-5 «Урал». Уже к началу следующего года планируется запустить движение транспорта по шести съездам из предусмотренных восьми. То есть транспортное сообщение между этими двумя трассами к указанному сроку уже будет запущено. Ещё два съезда откроют в конце октября 2021-го.

Сообщается, что в результате запуска движения по основному ходу ЦКАД-4 сократится время в пути для водителей, направляющихся до трасс М-7 «Волга» или М-4 «Дон» с М-5. Кроме того, это позволит уменьшить количество заторов в Бронницах и поможет снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть вдоль автодороги А-107.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, чтобы успеть в срок, дорожники вели работы на участке, где возводился связывающий М-5 и ЦКАД-4 путепровод, круглосуточно. Дату – 15 ноября – в госкомпании подтвердили в конце прошлого месяца. Если в дальнейшем подрядчики смогут придерживаться графика, «кольцо» вокруг столицы, вероятно, получится сдать вовремя, то есть к концу 2021-го.

По окончанию всех работ протяжённость трассы ЦКАД будет равна 330 км. В общей сложности дорога включает в себя пять пусковых комплексов, причём пятый является бесплатным (у него нет дублёра). Кстати, так называемая «малая бетонка» – трасса А-107 – является бесплатным дублёром ЦКАД. На новой платной дороге запустят систему free flow (в переводе с английского «свободный поток»): она позволит проезжать пункты взимания платы без остановки (деньги за проезд будут списываться автоматически со счёта или транспондера), что увеличит пропускную способность трассы.

Россия авто и общество дороги

 

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