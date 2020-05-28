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  • Компактвэн Honda Freed Modulo X: рестайлинг не сделал «спортивную» версию мощнее

Компактвэн Honda Freed Modulo X: рестайлинг не сделал «спортивную» версию мощнее

28.05.2020 177 0 1

«Оспортивленному» варианту одной из самых популярных моделей Хонды подправили внешность. Как и стандартный компактвэн, такая версия доступна с полуторалитровым «атмосферником» или гибридной установкой.

 

Вэн Honda Freed актуального, второго, поколения выпускают с 2016-го, а в 2017-м он обзавелся модификацией «под спорт» — Modulo X. В прошлом году стандартную модель обновили, добавив в гамму «кроссовер». После рестайлинга снижавшиеся было продажи семейства поползли вверх, и 2019-й Freed закончил в «плюсе»: в Японии реализовано 85 596 единиц, что почти на 2% больше, чем годом ранее. И вот теперь на рынок выходит посвежевший «оспортивленный» вариант.

Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Freed Modulo X обрел новые передний бампер и радиаторную решетку (верхняя отныне с горизонтальными полосками вместо «сот»). В Honda отметили, что бампер разработан с прицелом на улучшение аэродинамики. Круглые светодиодные противотуманки и расположенные над ними полоски дневных ходовых огней сохранили, но блоки, в которых они размещены, стали иными. Как и прежде, от базового Freed версия «под спорт» также отличается наличием боковых юбок и спойлера, корпуса наружных зеркал окрашены в черный, 15-дюймовые колеса — двухцветные.

Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Интерьер сделали темным, кресла обиты замшей, а рулевое колесо – кожей. Freed Modulo X предложат с шести- или семиместным салоном, хотя у стандартного компактвэна еще есть пятиместная версия. В «базе» значится комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы), за доплату можно установить мультимедийную систему с 9-дюймовым тачскрином и видеорегистратор.

Обновленный Honda Freed Modulo X
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Обновленный Honda Freed Modulo X
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Подвеску Freed Modulo X перенастроили, а вот остальная техника перешла с обычной модели, мощнее «спорт» так и не стал. Базовый вариант оснащен «атмосферником» 1.5 (131 л.с.), который сочетается с вариатором, гибрид имеет работающий по циклу Аткинсона двигатель 1.5 (110 л.с.), электромотор (30 л.с.) и семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Freed Modulo X доступен только в переднеприводном исполнении, тогда как для «просто» Freed предусмотрен еще и полный привод.

Стандартный Honda Freed после рестайлинга
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Стандартный Honda Freed после рестайлинга
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Цена «спортивной» версии начинается с отметки в 2 950 200 йен, что эквивалентно примерно 1 950 000 рублей по актуальному курсу. Стандартный Honda Freed стоит от 1 997 600 йен (1 320 000 рублей). Продажи Freed Modulo X стартуют в Японии завтра, 29 мая.

В России компактвэн Honda официально не представлен, что, впрочем, не мешает нашим гражданам завозить Freed из-за рубежа. К примеру, в 2018 году в РФ на учет в ГИБДД поставили 11 таких автомобилей.

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