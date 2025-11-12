Компания Ford представит в январе новый спорткар — возможно, преемника Ford GT

Спортивное подразделение Ford Racing назначило на 15 января 2026 года первый показ полностью нового дорожного спорткара, которой возьмёт лучшее из мира автоспорта и предложит покупателям очень высокий уровень динамических качеств.

Автоспорт и дорожные спортивные модели всегда играли важную роль в истории компании Ford, но внимание руководства «синего овала» к этим сторонам бизнеса было, скажем так, не всегда ровным. В прошлом году действующий гендиректор Ford Джим Фарли пообещал, что компания больше не будет выпускать скучных моделей, то есть впереди одно сплошное веселье.

В сентябре этого года было объявлено о переименовании подразделения Ford Performance в Ford Racing — это событие символизирует значительное расширение спортивной программы компании. В следующем году Ford вернётся в Формулу-1 (в рамках партнёрства с командой Red Bull), в 2027 году — в Ле-Ман, и это только вершины автоспортивного айсберга Ford.

Подразделение Ford Performance было основано в 2015 году путём слияния подразделений Ford Racing, Ford Team RS и Special Vehicle Team, то есть это была своего рода оптимизация. Нового дробления не будет, но возвращение имени Ford Racing подчёркивает, что спорта в компании Ford теперь будет сильно больше, чем в предыдущие десять лет.

Ford Mustang GTD

Сейчас роль флагманского дорожного спорткара Ford исполняет Mustang GTD — машина во всех отношениях замечательная и чертовски быстрая, но не тянущая на звание полноценного суперкара. Последним полноценным суперкаром был среднемоторный Ford GT второго поколения, его производство завершилось в 2022 году, и с тех пор компания Ford ничего не говорила о его потенциальном преемнике. Если бы такой преемник находился в горячей фазе разработки, инсайдеры наверняка бы об этом уже проболтались, а фотошпионы его «нащёлкали», но пока ничего подобного не было. Это даёт основания предполагать, что машина, которую покажут 15 января, находится на начальном этапе разработки и в продаже появится нескоро.

Ford GT второго поколения

Впрочем, совсем необязательно, что новый спорткар — это преемник Ford GT. Это может быть и новый Ford Mustang Shelby GT500, и что-то в жанре кроссоверов, гадать можно бесконечно. Недавно Джим Фарли также намекнул на возможность выпуска внедорожного суперкара — что-то типа Prodrive Hunter. Чего мы точно не ожидаем, так это электромобиля от Ford Racing — сейчас явно не лучшее время для таких проектов, клиентам они не нужны.