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  • Компания Skywell анонсировала свою вторую модель — роскошный электроседан

Компания Skywell анонсировала свою вторую модель — роскошный электроседан

20.11.2023 201 0 0

Молодая китайская компания Skywell представила концептуальный электрический седан Skyhome, который скоро превратится в серийную модель и станет флагманом легковой линейки Skywell.

Марка Skywell в Китае известна как Skyworth и является частью многопрофильной холдинговой компании Skyworth Group, ведущей свою летопись с 1988 года. Skyworth основал китайский предприниматель Хуан Хуншэн, своё состояние он сколотил на производстве телевизоров и видеопроигрывателей, с начала прошлого десятилетия Skyworth развивает новые направления бизнеса, дочерняя автомобильная компания Skywell/Skyworth Auto была создана в 2017 году и в 2021-м вышла на домашний рынок с первой моделью. Осенью прошлого года марка Skywell официально дебютировала в России.

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На данный момент легковое подразделение Skywell/Skyworth производит, по сути, всего одну модель — среднеразмерный кроссовер в нескольких электрических и plug-in гибридных модификациях, электрический известен в РФ как Skywell ET5, гибридный — как Skywell HT-i. На китайском рынке легковых автомобилей Skyworth пока что очень скромный игрок, за первые десять месяцев этого года он, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовал всего 15 954 автомобиля, но это на 30% больше по сравнению с АППГ. Вчера в Китае состоялась премьера долгожданной полностью новой модели: на стадии концепта она получила имя Skyworth Skyhome, а будущая серийная версия обозначена заводским индексом CE11.

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В основе Skyworth Skyhome лежит новая платформа CE с адаптивной пневмоподвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Размеры Skyhome пока не указаны, но видно, что это достаточно крупная машина с просторным салоном. Кузов имеет купеобразный силуэт без чётко выраженного третьего объёма, так что его можно назвать фастбеком. Крыша полностью прозрачная, над задним стеклом установлен регулируемый спойлер, зеркала заднего вида заменены камерами. Центральных стоек у кузова нет, задние двери открываются против основного хода.

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Салон имеет довольно замысловатую по форме переднюю панель с установленным на ней единым приборно-мультимедийным табло. Во втором ряду установлены два раздельных кресла-кровати с множеством регулировок. Для задних седоков предусмотрены сразу три «телевизора» — индивидуальные в спинках передних кресел и широкий киноэкран, опускающийся при необходимости с потолка. К услугам пассажиров второго ряда также собственный блок климат-контроля, раскладные столики и мини-бар.

Skyworth утверждает, что серийный седан будет на 90% таким же, как концепт, во что легко верится: мысленно добавьте в концепт центральные стойки, зеркала вместо камер — и вот вам товарный образец.

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О технической начинке информации пока мало: известно, что Skyhome полноприводный, максимальная мощность двухмоторной силовой установки — 460 кВт (625 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с. Запас хода на одной зарядке не указан, зато утверждается, что высоковольтная архитектура платформы CE позволит продлить пробег на 490 км всего за 10 минут. Шасси будет полноуправляемым, в оснащении заявлены автопилот третьего уровня, генеративный искусственный интеллект и мощная аудиосистема с 21 громкоговорителем. В общем ясно, что дешёвой новая модель Skywell/Skyworth точно не будет, дебют серийной версии ожидается в следующем году.

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