Компания UPEC укрепляет партнёрство с ведущими технологическими ВУЗами

Блендинговая компания производит в Обнинске смазочные материалы, антифризы, технические жидкости, автомобильную и бытовую химию по контракту для более чем 50 крупных брендов, а с недавнего времени развивает для ряда партнеров не только производство, а также дистрибьюцию, продвижение и маркетинг.

Студенты Политеха с интересом наблюдали за работой современного оборудования для блендинга (смешивания компонентов) и контроля качества. Они увидели, как на разных этапах производства тщательно подбираются компоненты, чтобы создавать масла, отвечающие самым строгим современным требованиям и стандартам.

Особое внимание привлекла лаборатория, где проводились тесты на устойчивость и эффективность масел. Эксперты подробно объяснили, насколько важны эти параметры, как их проверяют на современном оборудовании, а также почему важно учитывать условия эксплуатации автомобилей и особенности смазывающих систем.

По словам экскурсантов, новый опыт стал отличной возможностью не только проверить на практике свои знания, но и увидеть, как теория воплощается в жизнь. Уже в обозримом будущем студенты смогут пройти в технопарке производственную практику, чтобы еще глубже погрузиться в мир современных технологий.

Больше всего мне было интересно узнать, как устроен технологический процесс, как изготавливаются технические жидкости, которые мы используем в нашем гоночном автомобиле во время гонок. Наша команда использовала различные виды масел, но свой выбор остановили именно на продукции UPEC, вместе с которой мы уже выиграли несколько престижных гонок в своем классе. Надеемся на дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества! Александра Корзун руководитель спортивного направления Московского Политеха и инженерно-гоночной команды Sportcar Racing Team

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