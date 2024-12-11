Автоспорт ×
  • Компания UPEC укрепляет партнёрство с ведущими технологическими ВУЗами

Компания UPEC укрепляет партнёрство с ведущими технологическими ВУЗами

11.12.2024 22 0 0

Учащиеся столичного Политеха – одного из ведущих вузов России, члены гоночной команды Sportcar Racing Team побывали в технопарке United Petrochemicals (UPEC). 

Блендинговая компания производит в Обнинске смазочные материалы, антифризы, технические жидкости, автомобильную и бытовую химию по контракту для более чем 50 крупных брендов, а с недавнего времени развивает для ряда партнеров не только производство, а также дистрибьюцию, продвижение и маркетинг. 

Студенты Политеха с интересом наблюдали за работой современного оборудования для блендинга (смешивания компонентов) и контроля качества. Они увидели, как на разных этапах производства тщательно подбираются компоненты, чтобы создавать масла, отвечающие самым строгим современным требованиям и стандартам.

Особое внимание привлекла лаборатория, где проводились тесты на устойчивость и эффективность масел. Эксперты подробно объяснили, насколько важны эти параметры, как их проверяют на современном оборудовании, а также почему важно учитывать условия эксплуатации автомобилей и особенности смазывающих систем.

По словам экскурсантов, новый опыт стал отличной возможностью не только проверить на практике свои знания, но и увидеть, как теория воплощается в жизнь. Уже в обозримом будущем студенты смогут пройти в технопарке производственную практику, чтобы еще глубже погрузиться в мир современных технологий. 

Больше всего мне было интересно узнать, как устроен технологический процесс, как изготавливаются технические жидкости, которые мы используем в нашем гоночном автомобиле во время гонок. Наша команда использовала различные виды масел, но свой выбор остановили именно на продукции UPEC, вместе с которой мы уже выиграли несколько престижных гонок в своем классе. Надеемся на дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества!
Александра Корзун
руководитель спортивного направления Московского Политеха и инженерно-гоночной команды Sportcar Racing Team

Партнёрский материал

кольцевые гонки авто и общество автоспорт
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / ДТП Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах. 1089 0 0 10.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Что такое овердрайв, как он работает и зачем его отключать Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердра... 8602 0 1 09.12.2024
Статьи / Авторынок Китайское будущее, новые лидеры и контрафакт: что происходит с рынком автозапчастей в России За последние годы в России сильно изменился не только рынок новых автомобилей, но и рынок автозапчастей. Общие тренды схожие: какие-то бренды покинули его, другие значительно сократили свою... 950 2 0 07.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66321 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52972 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21594 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
3 Кроссовер Кризисный Nissan запустил производство Murano нового поколения
Новые комментарии
Change privacy settings