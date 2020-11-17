Конкурент Ford Puma ST: первые изображения Alpine Captur

Renault вывела компактный кроссовер Captur на европейский рынок в 2013 году, его производство налажено на заводе компании в Испании. Модель сменила поколение в 2019-ом, в её основе лежит «тележка» CMF-B, как у нового «хэтча» Clio (не стоит путать этот паркетник с Kaptur на российском рынке – он базируется на платформе B0). Продажи модели в Старом Свете идут неплохо: по итогам прошлого года дилеры реализовали 222 540 машин, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Теперь в компании думают о выпуске «заряженной» версии Captur.



Правда, выйдет такой «подогретый» паркетник под суббрендом Alpine. Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, сейчас марка меняет стратегию развития: было решено не «пускать её под нож» в рамках «антикризисного плана», а расширить её модельный ряд за счёт «заряженных» модификаций моделей Renault. Предполагается, что под этим суббрендом выпустят также «горячий» хэтчбек на базе нового Clio.



Рендер Alpine Captur

Каким окажется Alpine Captur, французы пока не раскрыли. Однако дизайнер испанского издания motor.es уже представил, как будет выглядеть «заряженный» кроссовер. Судя по рендеру, у автомобиля будет иная, более агрессивная радиаторная решётка, а также более крупные воздухозаборники чёрного цвета, встроенные в передний бампер. Кроме того, у «горячего» паркетника ожидаются многоспицевые легкосплавные диски увеличенного диаметра и яркие тормозные суппорты.

На фото: Renault Captur

Салон, скорее всего, окажется таким же, как у «обычного» Captur, но, можем предположить, что интерьер украсят фирменные логотипы, а также иная отделка с контрастной прострочкой. Кроме того, инженеры, вероятно, перенастроят шасси модели.



Есть версия, что под капотом «заряженного» Captur может оказаться двигатель от нынешнего Alpine A110 – 252-сильный мотор TCe объёмом 1,8 литра. Но по предположениям испанского издания, из-за строгих экологических норм, действующих в Европе, «начинка» кроссовера, вероятно, будет гибридной. Ожидается, что модель использует технологию E-Tech: в основу ляжет двигатель TCe объёмом 1,3 литра. В этом случае совокупная мощность установки составит примерно 200-230 л.с.



На фото: салон Renault Captur

Напомним, бензиновая линейка представленного в Европе Renault Captur включает в себя «турботройку» 1.0 TCe (100 л.с.) и «турбочетвёрку» 1.3 TCe (130 или 155 л.с.). У базового мотора также имеется версия, работающая на природном газе. Кроме того, паркетник предлагается с турбодизелем 1.5 Blue dCi (95 или 115 л.с.). Ещё в линейке есть подзаряжаемый гибрид, в основе установки E-Tech которого лежит «атмосферник» 1.6, работающий в тандеме с двумя электродвигателями и батареей ёмкостью 9,8 кВт*ч. Суммарная отдача равна 160 л.с.

Конкурентом Alpine Captur на старосветском рынке станет Ford Puma ST, этот «подогретый» кроссовер показали в конце сентября текущего года. Модель оснащается трёхцилиндровым 1,5-литровым мотор Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача, такая же как у хэтчбека Fiesta – 200 л.с., при этом максимальный крутящий момент у паркетника больше: не 290, а 320 Нм.

