Тизерная кампания глобального кроссовера T-Cross стартовала еще в июле, теперь же VW выходит на финишную прямую: в Сеть выложили короткий ролик, в котором новинка запечатлена без какой-либо маскировки. Правда, внимание в видео уделили, в основном, салону машины, сам кросс появляется лишь на пару секунд, да и то не в полный рост. Впрочем, премьеры ждать осталось недолго – полностью T-Cross рассекретят 25 октября текущего года, а в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу состоится публичный дебют «паркетника».

Выпуск модели наладят в Испании, Бразилии и Китае. То есть кросс собираются продавать в Европе, странах Южной Америки и, собственно, Поднебесной. При этом машины, предназначенные для «старосветского» и развивающихся рынков, будут отличаться между собой размерами.

T-Cross построен на платформе MQB A0, которая также лежит в основе еврохэтча Polo последней генерации и «паркетника» Seat Arona (наш Поло-седан базируется на «тележке» PQ25). Длина европейской версии нового кроссовера VW составляет 4107 мм (на 54 мм больше, чем у хэтчбека Polo), колесная база – 2563 мм (у еврохэтча тот же показатель). T-Cross бразильской сборки крупнее: длина – 4199 мм, расстояние между осями – 2651 мм. Габариты китайской модификации пока не раскрыты, но они, скорее всего, будут такими же, как у бразильского «паркетника».

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Минимальный объем багажника у «старосветского» T-Cross – 385 литров (у Поло и Arona – 351 и 400 литров соответственно). Кресла второго ряда новинки VW имеют продольную регулировку, их можно подвинуть вперед на 15 см, тогда объем грузового отсека увеличится до 455 литров. У бразильской версии объем равен 373 — 420 литрам.

1 / 3 Европейская версия Volkswagen T-Cross 2 / 3 Европейская версия Volkswagen T-Cross 3 / 3 Европейская версия Volkswagen T-Cross

Европейцам Volkswagen T-Cross предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелем 1.6 TDI (95 л.с.). Коробки – 6МКП семиступенчатая DSG с двумя сцеплениями. Для Бразилии, по предварительным данным, предусмотрены 1.0 TSI и 1.4 TSI, оба, традиционно для этой страны, будут работать как на бензине, так и на этаноле (максимальная отдача 1.0 TSI – 128 л.с., 1.4 TSI – 150 л.с.), трансмиссии – 5МКП или классический шестиступенчатый «автомат». Привод же, независимо от страны, только передний.

В арсенале европейского Volkswagen T-Cross значатся: виртуальная «приборка», беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа-система с большим сенсорным экраном, автопарковщик, системы экстренного автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль. Для развивающихся рынков список оборудования могут сократить.

1 / 3 Растянутый Volkswagen T-Cross для Южной Америки 2 / 3 Растянутый Volkswagen T-Cross для Южной Америки 3 / 3 Растянутый Volkswagen T-Cross для Южной Америки

Новый кроссовер поступит в продажу в следующем году. В Европе ему предстоит побороться за покупателей с Nissan Juke, Citroen C3 Aircross и Peugeot 2008, а в странах Южной Америки главными конкурентами T-Cross станут Hyundai Creta и Nissan Kicks.

В России маленький «паркетник» Volkswagen не появится. Зато марка планирует производить и продавать в РФ другой кроссовер – более крупный Tharu.