Немецкая марка распространила фото и видео своего компактного кроссовера, а также поделилась новыми данными о модели.

«Паркетник» Volkswagen T-Cross построен на платформе MQB-A0, та же «тележка» лежит в основе последнего хэтча Polo и кросса Seat Arona. В линейке марки новинка окажется на ступеньку ниже модели T-Roc. Длина T-Cross равна 4 107 мм, высота – 1 558 мм. У хэтчбека Polo эти показатели составляют 4 053 и 1 446 мм соответственно, у T-Roc – 4 234 и 1 573 мм. Минимальный объем багажника T-Cross – 385 литров, при сложенных спинках задних кресел – 1 281 литр. Кстати, в отличие от Arona и Polo, сиденья второго ряда нового «паркетника» имеют продольную регулировку: их можно сместить вперед на 15 см, тогда объем грузового отсека с поднятыми спинками увеличится до 455 литров.

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В Европе Volkswagen T-Cross предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелем 1.6 TDI (95 л.с.). Такие же моторы есть и у Polo, и Arona. Коробки – пяти- или шестиступенчатая «механика», семиступенчатый преселективный «робот» DSG. Как и у «младшего» кроссовера Seat, привод у T-Cross будет только передним. Позже у «немца» и «испанца» должны появиться гибридные версии.

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Для новинки VW предусмотрены: 16-, 17- или 18-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином, беспроводная зарядка для смартфона, ассистент контроля дистанции спереди, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Официальная премьера T-Cross состоится осенью текущего года. Производство новинки наладят в Испании, на том же заводе, который выпускает Polo для Европы. По предварительным данным, в Старом свете цена «паркетника» будет начинаться с отметки где-то в 17 000 евро (около 1 234 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, Volkswagen T-Roc в Германии стоит от 20 390 евро (примерно 1 480 000 рублей).

Помимо Европы T-Cross еще будут продавать в Китае и Южной Америке, до России же маленький кроссовер вряд ли доберется. Впрочем, для нашей страны Volkswagen готовит другой новый «паркетник»: ожидается, что в 2020-м на калужском заводе концерна стартует производство кросса, который в Китае известен как Tharu.

Напомним, первый дизайн-скетч T-Cross производитель распространил неделю назад.