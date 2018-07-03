Предвестника маленького кроссовера – концептуальный кабриолет T-Cross Breeze – немцы представили еще в 2016 году. У серийного «паркетника» открытой версии не будет, да и дизайн экстерьера товарного кросса изменился. Судя по эскизам, которые показал производитель, передняя часть модели выполнена в стиле прототипа, а вот задние фонари – другие, их соединяет перемычка.

Характеристики T-Cross пока не раскрываются. В Volkswagen лишь заявили, что кроссовер построен на платформе MQB, а его длина составляет 4 107 мм – это на 127 мм меньше, чем у «паркетника» T-Roc, и на 54 мм больше, чем у хэтча VW Polo нового поколения.

Аналогами Volkswagen T-Cross можно считать Seat Arona, дебютировавший в прошлом году, и будущий кросс Skoda, который выполнят по мотивам концепта Vision X. Предполагается, что моторы новинке VW достанутся от «испанца». В этом случае T-Cross получит бензиновые «турботройку» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и четырехцилиндровый турбодвигатель 1.5 TSI Evo (150 л.с.), а также турбодизель 1.6 TDI (95 или 115 л.с.). У Arona нет полного привода, хотя у модели Volkswagen версия 4х4 может появиться – «тележка» это позволяет. Позже и T-Cross, и Arona обзаведутся гибридными модификациями.

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Маленький кроссовер VW станет глобальной моделью, его будут продавать в Европе, Южной Америке и Китае. В линейке марки новинка окажется на ступеньку ниже уже упомянутого «паркетника» T-Roc. В Германии, например, последняя модель сегодня стоит от 20 390 евро – это примерно 1 503 000 рублей по актуальному курсу.

Публичный показ T-Cross состоится осенью текущего года, премьерная площадка не называется. Вероятно, кроссовер представят в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре.

В России же кросс, скорее всего, не появится. Впрочем, Volkswagen готовит новинку и для нашей страны – в 2020-м в РФ должны наладить производство «паркетника», который в Китае известен как Tharu. Эта модель окажется дешевле VW Tiguan.