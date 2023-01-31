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  • Конкурент Tank 300 от Chery начал сбрасывать камуфляж: официальные фото

Конкурент Tank 300 от Chery начал сбрасывать камуфляж: официальные фото

31.01.2023 1052 0 1

Полноценную премьеру нового SUV ждут грядущей весной. Модель предложат в двух вариантах длины, также у нее будет гибридная версия.

Год назад принадлежащий компании Chery бренд Jetour представил концептуальный вездеход с брутальным дизайном, и тогда же было объявлено, что модель станет серийной. Фото упакованного в плотный камуфляж тестового прототипа выложили в Сеть под конец 2022-го, а в начале января года текущего товарный SUV засветился на презентационных слайдах. И вот сама марка, наконец, распространила фирменные снимки грядущей модели: от маскировки машина окончательно еще не избавилась, однако теперь это лишь пленка ярко-синего цвета. Напомним, прототип дебютировал под индексом T-X, но затем его переименовали в Jetour T-1: видимо, именно под этим названием новинка и поступит в продажу.

Конвейерный вариант сохранил «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, но фары упростили, кроме того, с передка убрали дополнительные «пиксельные» секции. Благодаря предыдущей «утечке» мы знаем, что у Jetour T-1 будут стандартная пятиместная версия и растянутый вариант с салоном на семерых: судя по всему, на нынешних кадрах запечатлен «короткий» SUV. По неофициальным данным, длина пятиместной модели равна примерно 4,75 метра (с учетом наружной запаски), а у трехрядной этот показатель якобы составляет 5,1 метра. К слову, прежде сообщалось, будто Jetour готовит рамные вездеходы, но вот является ли «рамником» T-1 – точно пока неизвестно.

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Интерьер сам производитель пока продемонстрировал лишь на эскизе, хотя вездесущим шпионам уже удалось заглянуть в салон, там – отдельные экраны виртуальной приборки и мультимедиа-системы, плюс вертикальные боковые дефлекторы обдува. В презентации для модели также были заявлены необычные «допы», среди них – надувной матрас, крепящаяся к внутренней стороне багажной двери полка и площадка для дрона на крыше.

Предполагается, что Jetour T-1 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический восьмиступенчатый «автомат» (вся техника от Chery). Кроме того, новинка будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида. Для SUV наверняка предусмотрен полный привод.

Китайские СМИ пишут, что премьеру серийный T-1 справит весной, предполагаемый ценовой диапазон – от 22 000 до 27 600 долларов. Одним из главных конкурентов модели считается внедорожник Tank 300, и он дороже (от 29 400 долларов).

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В России марка Jetour официально не представлена. Между тем ранее глава местного офиса Chery анонсировал появление в РФ некого нового суббренда, который присоединится к Exeed и Omoda. Название он не раскрыл, однако еще прошлым летом была новость, будто Чери намерена вывести Jetour на наш рынок: не исключено, что представитель российского отделения имел в виду именно этот бренд. В этом случае у Jetour T-1 есть шанс добраться до России.

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