Конкурент Volkswagen Arteon от MG показался на новых официальных фото

Свою новую модель бренд MG, ныне принадлежащий китайскому концерну SAIC, принялся раскрывать в июле: это стильный лифтбек с безрамочными дверями, для которого возродили имя MG 7 (в 2007-2013 гг. под таким индексом в Поднебесной выпускали клона Rover 75). К слову, еще до появления фирменных тизеров Сеть заполонили патентные изображения и даже фото серийных машин, застуканных на конвейере. Теперь же опубликована очередная порция официальных картинок, и на некоторых из них новинка запечатлена в полный рост.

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Габариты MG 7 все еще не раскрыты. Судя по всему, «пятидверка» недалеко ушла от Volkswagen CC (так в Китае зовется Arteon; длина местной версии равна 4865 мм, колесная база – 2841 мм). Впрочем, по духу «семерка» явно ближе к «молодежным» и более компактным лифтбекам VW Lamando и Changan Uni-V. В частности, о «спортивном» флёре говорят красные тормозные суппорты, большой выдвижной спойлер и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы, плюс у MG 7 черные эмблемы. Другие особенности дизайна экстерьера – светодиодные фары необычной формы и широкая радиаторная решетка, задние фонари объединены между собой светящейся полоской.



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Салон сама марка пока не продемонстрировала, но мы его уже видели на шпионском фото. Главная «фишка» внутри – чуть изогнутое табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.



Объявлено, что MG 7 оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (он обозначен как 405 VTGI), однако мощность еще не раскрыта. Прежде некоторые китайские СМИ писали, будто двигатель выдает 234 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод модели, скорее всего, не положен.

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Полноценную презентацию нового лифтбека MG 7 проведут в Поднебесной в ближайшее время. «Пятидверка» наверняка доберется до стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а вот в взявшем курс на «зелень» Старом Свете ее появление под большим вопросом. Зато европейцам скоро предложат компактный электрохэтч MG4.

