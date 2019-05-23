Контроль за грузовиками: тахографы последят за предрейсовыми проверками

Контроль за грузовиками: тахографы последят за предрейсовыми проверками

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В Министерстве транспорта РФ создали проект с требованиями по безопасности движения, которые предъявляются к юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
 

По статистике ГИБДД, в прошлом году произошло более 6,2 тыс. аварий из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств (тогда был зафиксирован спад по сравнению с 2017-ым). Однако в текущем году отмечен прирост показателя: за первую треть произошло около 1,7 тыс. таких ДТП, что на 3,6% больше. Это может говорить о том, что надлежащего контроля за состоянием транспорта по-прежнему нет.

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Серьёзными последствиями грозят такие аварии в случае, если неисправными оказываются тяжеловозы и автобусы. Напомним, сейчас компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов, в обязательном порядке должны проводить предрейсовый контроль своего транспорта. Министерство транспорта утвердило порядок проверок в 2018 году. Так, контролёр, в роли которого выступает сотрудник компании, должен проверить рулевое управление, стеклоомыватели, тормоза, звуковой сигнал, а также состояние колёс, покрышек, оптики и т. д.

На сегодняшний день довольно сложно проверить, действительно ли эта процедура выполняется каждый раз, ведь нет механизма дистанционного контроля. Из-за этого сохраняется риск выпуска на линию неисправных грузовиков и автобусов. Как сообщает «Коммерсант», чтобы навести порядок в этой сфере, Минтранс предлагает расширить функционал тахографов, соответствующие пункты есть в проекте поправок к статье 20 закона «О безопасности дорожного движения», который опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Digital Tachograph

Согласно этому документу, перевозчикам нужно передавать в специальную систему данные каждого предрейсового осмотра ТС. Напомним, тахографы – это специальные устройства, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха водителей грузовиков и автобусов. Сейчас ими оснащено примерно 760 тыс. машин. Минтранс предлагает контролёру после осмотра ТС записывать итоги проверки на карту тахографа. Это бортовое устройство самостоятельно передаст информацию в госсистему по учёту сведений, регистрируемых тахографами. Пока что такой базы нет, но её планируют создать.

В числе переданных данных должны быть: марка, модель автобуса или грузового автомобиля, VIN-номер, госзнак, ФИО контролёра, координаты, дата и время проведения осмотра, показания одометра и результат проверки. Предполагается, что новые требования начнут действовать через год после опубликования закона, а в столице РФ, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – через 2 года.

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Сколько средств понадобится на создание новой информационной системы, передачу и хранение файлов, пока не известно. При этом в Минтрансе в качестве источника финансирования указали федеральную целевую программу (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения» в 2013–2020 годах.

Ранее стало известно о другом планируемом проекте, который касается проверки состояния автобусов. Речь идёт о техосмотре, который будут контролировать инспекторы ГИБДД (сотрудники начнут «дежурить» на пунктах ТО).

Авто и общество В России Закон автобусы грузовые автомобили Минтранс тахографы
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