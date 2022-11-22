Новинки ×
  • Концепт Chevrolet FNR-XE показал, каким будет электрический седан марки

Концепт Chevrolet FNR-XE показал, каким будет электрический седан марки

22.11.2022 97 0 0

Серийный электрокар Шеви выйдет на рынок к 2025 году. В основу модели ляжет джиэмовская платформа Ultium.

 

Концерн General Motors провел сегодня в Шанхае мероприятие под названием GM Tech Day, в рамках которого, в том числе, поделился планами относительно своего будущего в этой стране. Будущее, разумеется, «зеленое». Так, к 2025 году под принадлежащими GM брендами в Поднебесной будут продавать свыше 15 моделей электрокаров разных сегментов, построенных на «тележке» Ultium. Некоторые новинки уже давно раскрыты, среди них – паркетник Cadillac Lyriq и лифтбек Celestiq, внедорожник GMC Hummer EV и одноименный пикап. При этом на GM Tech Day также состоялась мировая премьера: марка Chevrolet показала концептуальный электрический седан FNR-XE, его «живые» фото опубликовало китайское издание Autohome.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как несложно догадаться, в основе «четырехдверки» Шеви тоже лежит платформа Ultium, никаких иных подробностей о шоу-каре пока нет – ни размеров, ни данных о начинке. Что же касается дизайна, то у FNR-XE довольно обтекаемый кузов, выдвижные ручки дверей, крупные колеса, камеры вместо зеркал и стеклянная крыша. Головную оптику сделали в виде узких L-образных диодных секций с расположенной над ними светящейся полоской. Задние фонари также представляют собой единую тонкую линию. В салоне – штурвал, гигантское табло и футуристичные кресла.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Некоторые китайские профильные медиа полагают, что электроседан Chevrolet по мотивам FNR-XE встанет на конвейер к концу следующего года. Пока неизвестно, появится ли такая «электричка» за пределами Поднебесной.

Электрокроссовер Buick Electra E5
1 / 2
Электрокроссовер Buick Electra E5
2 / 2

На GM Tech Day свою электрическую новинку на платформе Ultium также анонсировала марка Buick, на китайский рынок эта модель выйдет до конца текущего года. Название грядущего Бьюика не объявлено, при этом на мероприятии продемонстрировали концептуальное кросс-купе Electra-X, дебютировавшее еще летом. Впрочем, скорее всего, речь шла о совсем другом электрокаре: несколько дней назад местный минпром «слил» кроссовер Buick Electra E5 длиной 4892 мм с вполне привычным для SUV кузовом. Паркетник будет доступен с 245-сильным электродвигателем.

седан Китай авторынок электромобиль General Motors новинки Chevrolet Buick

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 90 0 1 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 132 0 2 22.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 452 0 1 21.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17053 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13872 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10966 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings