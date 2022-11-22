Концепт Chevrolet FNR-XE показал, каким будет электрический седан марки

Концерн General Motors провел сегодня в Шанхае мероприятие под названием GM Tech Day, в рамках которого, в том числе, поделился планами относительно своего будущего в этой стране. Будущее, разумеется, «зеленое». Так, к 2025 году под принадлежащими GM брендами в Поднебесной будут продавать свыше 15 моделей электрокаров разных сегментов, построенных на «тележке» Ultium. Некоторые новинки уже давно раскрыты, среди них – паркетник Cadillac Lyriq и лифтбек Celestiq, внедорожник GMC Hummer EV и одноименный пикап. При этом на GM Tech Day также состоялась мировая премьера: марка Chevrolet показала концептуальный электрический седан FNR-XE, его «живые» фото опубликовало китайское издание Autohome.

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Как несложно догадаться, в основе «четырехдверки» Шеви тоже лежит платформа Ultium, никаких иных подробностей о шоу-каре пока нет – ни размеров, ни данных о начинке. Что же касается дизайна, то у FNR-XE довольно обтекаемый кузов, выдвижные ручки дверей, крупные колеса, камеры вместо зеркал и стеклянная крыша. Головную оптику сделали в виде узких L-образных диодных секций с расположенной над ними светящейся полоской. Задние фонари также представляют собой единую тонкую линию. В салоне – штурвал, гигантское табло и футуристичные кресла.



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Некоторые китайские профильные медиа полагают, что электроседан Chevrolet по мотивам FNR-XE встанет на конвейер к концу следующего года. Пока неизвестно, появится ли такая «электричка» за пределами Поднебесной.



Электрокроссовер Buick Electra E5 1 / 2 Электрокроссовер Buick Electra E5 2 / 2

На GM Tech Day свою электрическую новинку на платформе Ultium также анонсировала марка Buick, на китайский рынок эта модель выйдет до конца текущего года. Название грядущего Бьюика не объявлено, при этом на мероприятии продемонстрировали концептуальное кросс-купе Electra-X, дебютировавшее еще летом. Впрочем, скорее всего, речь шла о совсем другом электрокаре: несколько дней назад местный минпром «слил» кроссовер Buick Electra E5 длиной 4892 мм с вполне привычным для SUV кузовом. Паркетник будет доступен с 245-сильным электродвигателем.

