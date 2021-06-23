Крейзи Дейзи: единственный в мире Ford Shelby Cobra 2004 года продадут на аукционе

Разработанная компанией Ford новая Cobra дебютировала на Детройтском автосалоне 2004 года и должна была стать серийной, но так и осталась в единственном экземпляре. Уникальный родстер с элементами шасси Ford GT и экспериментальным атмосферным мотором V10 будет продан на аукционе Mecum, который пройдёт с 12 по 14 августа в калифорнийском Монтерее.

Великий американский автомобильный конструктор Кэрролл Шелби, приложивший руку к созданию таких машин как Ford GT40 и Dodge Viper, на закате своей карьеры пытался сделать с нуля собственный спорткар — новую Кобру (классическая Shelby Cobra — это, напомним, доработанная версия модели британской фирмы AC Cars). Проект, получивший название Shelby Series 1, о котором мы подробно рассказывали в привязке к другому аукциону, затевался в середине 90-х годов прошлого века и потерпел фиаско, но его идея не умерла, и за разработку новой Кобры взялась компания Ford — главный и самый удачный партнёр Кэрролла Шелби.

В 2014 году в Детройте Билл Форд и Кэрролл Шелби лично представили Ford Shelby Cobra. Дизайн нового родстера лишь условно напоминает классическую модель, но дух его создатели уловили верно, публика приняла машину на ура. Выставочный образец подавался как концепт, но на самом деле это была тщательно продуманная, действующая машина, спроектированная с прицелом на мелкосерийное производство — она должна была составить компанию успешно возрождённому купе Ford GT, у которого позаимствованы элементы подвески на двойных поперечных рычагах «по кругу».



Новая Cobra получила неофициальное прозвище Daisy, в основу её кузова легла пространственная рама из алюминиевых профилей, а внешние панели изготовлены из стеклопластикового композита. Спартанский интерьер имеет алюминиевую переднюю панель с аналоговыми приборами и минимумом клавиш. Единственный явный признак современной эпохи — электронное зеркало заднего вида с тремя экранчиками вместо традиционных наружных зеркал.



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Под капотом Дейзи за передним мостом разместился экспериментальный алюминиевый 6,4-литровый бензиновый V10, один из четырёх изготовленных подразделением Ford Advanced Powertrain. Двигатель атмосферный, 40-клапанный, с системой смазки с сухим картером, его максимальная отдача составляет 613 л.с. и 679 Нм. 6-ступенчатая механическая коробка передач Ricardo отнесена к главному мосту для достижения идеальной развесовки (50/50). 7-спицевые колёса, сквозь которые видны перфорированные тормоза Brembo, для выставочного экземпляра изготовила фирма BBS, они обуты в слики BF Goodrich, но в комплекте есть ещё классический ажурные составные диски BBS и дорожные покрышки Michelin.



Кэрролл Шелби за рулём Ford Shelby Cobra

Кэрролл Шелби лично проехал 150 миль по автодрому Irwindale Speedway (Калифорния) за рулём Дейзи и пришёл от неё в восторг, автограф мэтра остался под капотом машины. Серийным Ford Shelby Cobra должен был стать в 2007 году, но именно в этом году началась так называемая Великая рецессия, похоронившая этот и многие другие интересные проекты Ford. Дейзи так и осталась в единичном экземпляре, который однако засветился в боевике «Три икса 2: Новый уровень», а его цифровая копия разошлась по многочисленным компьютерным играм.



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В 2017 Дейзи за 825 млн долларов купил на благотворительном аукционе Крис Теодор, бывший вице-президент компании Ford, имевший непосредственное отношение к этому проекту. Он полностью восстановил машину, после чего она стала участником различных выставок и героем одного из эпизодов шоу знаменитого американского телеведущего и автомобильного коллекционера Джея Лено.



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Теперь Дейзи ищет нового хозяина, её продадут на аукционе Mecum вместе с ворохом исторических печатных материалов и сертификатом подлинности от Ford. Сколько за неё дадут, спрогнозировать сложно, но полагаем, что счёт пойдёт на миллионы долларов.

