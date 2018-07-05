Компания Fiat выводит на европейский рынок две новые версии своего компакта – обе посвятили модели, которую выпускали в 50-60-х годах прошлого века.

В 1958 году дебютировал Fiat 500 Jolly с открытым кузовом без дверей. Такие автомобили выпускало ателье Ghia, их продавали через дилеров Fiat, причем не только в Старом свете, но и в Южной Африке и Штатах. В Италии модель прозвали Spiaggina («пляжный»), эту приставку и получили две особые версии Fiat 500, которые разработали к 60-летнему юбилею Jolly.

Одна из новинок – пикап Spiaggina – создана совместными усилиями Garage Italia и Pininfarina. Первая компания отвечала за дизайн, вторая – за техническую и инжиниринговую часть. Пикап построен на базе кабриолета 500С. Крышу удалили вовсе, оставив дугу безопасности. Высота лобового стекла уменьшена по сравнению с «донором», кроме того, для пикапа предусмотрен вариант с низким дефлектором вместо обычного стекла. Модель получила сплошной диван, вместо задних кресел — грузовой отсек с деревянным полом и встроенным душем.

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Пикап 500 Spiaggina уже можно заказать в Европе у дилеров Fiat, выпускать его будет Garage Italia, но цена пока не раскрывается. Компакт доступен со всеми двигателями, которые предлагаются для Fiat 500C. В Италии, например, кабриолет оснащается бензиновыми «четверкой» 1.2 (69 л.с.) и «турбодвойкой» TwinAir 0.9 (85 или 105 л.с.), турбодизелем 1.3 MultiJet II (95 л.с.).

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Вторую особую модель назвали Fiat 500 Spiaggina’58 – это серийный 500С, который отличается декором. Так, автомобиль окрашен в цвет Volare Blue, в арсенале новинки значатся 16-дюймовые диски с дизайном под ретро, хромированные корпуса наружных зеркал и шильдики с названием спецверсии.

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Fiat 500 Spiaggina’58 можно купить с 69-сильным «атмосферником» 1.2 и турбомотором TwinAir 0.9 мощностью 85 л.с. Тираж спецверсии – 1 958 единиц. В Италии цена новинки стартует с отметки в 21 350 евро (примерно 1 579 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, «стандартный» кабриолет Fiat 500C на домашнем рынке стоит от 17 850 евро (около 1 320 000 рублей).

В России кабриолет не продают, так что вряд ли до нас доберется Fiat 500 Spiaggina’58, а уж тем более пикап. Хэтчбек Fiat 500 в РФ представлен с «атмосферником» 1.4 мощностью 100 л.с., цена – от 990 000 рублей.