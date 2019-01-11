Крошечный родстер Daihatsu мимикрирует под «заряженные» Toyota

Крошечный родстер Daihatsu мимикрирует под «заряженные» Toyota

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Принадлежащая компании Toyota марка Daihatsu представила спортивную версию своей маленькой «двухдверки».
 

Премьера особой модификации родстера Copen состоялась на мотор-шоу в Токио, посвященном в основном тюнингу. Новинка дебютировала в качестве концепта, она разработана Daihatsu совместно с тойотовским спортивным подразделением Gazoo Racing, которому в прошлом году был присвоен статус глобального суббренда. Полное имя прототипа – Copen GR Sport Concept, фотографии машины с выставки опубликовало издание Paultan.

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Напомним, Daihatsu Copen – это полностью самобытный автомобиль на пространственной раме (монококе), к моделям материнской Toyota он никакого отношения не имеет. У родстера съемные внешние кузовные панели, выполненные из пластика, они крепятся к несущему кузову. В Японии стандартная модель представлена в трех версиях – Cero, Robe и Xplay, они отличаются между собой дизайном. Кстати, «переодеть» родстер – то есть превратить из одной версии в другую – можно у любого дилера всего за несколько минут. За основу для Copen GR Sport Concept взяли модификацию Robe.

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Прототип получил новые бамперы, радиаторную решетку и противотуманки, а также 16-дюймовые кованые диски BBS (могут быть серебристого или золотистого цветов). Жесткость кузова была увеличена, плюс у машины переработали подвеску. Габариты родстера не изменились: длина равна 3395 мм, колесная база составляет 2230 мм. Как и у стандартного Daihatsu Copen, у Copen GR Sport Concept есть складной жесткий верх. В салоне – спортивные кресла Recaro, в «приборке» появилась красная подложка.

Серийный родстер Daihatsu Copen

Серийный родстер Daihatsu Copen

Двигатель Copen GR Sport Concept достался от серийного родстера – это 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 64 л.с. (максимальная отдача для кей-каров). О коробке в Daihatsu умолчали. Товарный Copen комплектуется пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

В Daihatsu намекнули на то, что в статусе концепта Copen GR Sport долго не задержится. Не исключено, что после появления серийного «спортивного» родстера и другие модели марки обзаведутся версиями от Gazoo Racing.

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Серийный Daihatsu Copen Robe
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Серийный Daihatsu Copen Robe
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Серийный Daihatsu Copen Xplay
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Серийный Daihatsu Copen Cero
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Серийный Daihatsu Copen Cero

Кстати, в Токио также состоялась публичная премьера товарного купе Daihatsu Copen. Этот автомобиль рассекретили в конце прошлого года, он выйдет лимитированным тиражом всего лишь в 200 экземпляров.

Сама же Toyota показала на выставке в Токио рестайлинговый «заряженный» седан Mark X GRMN.

 

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