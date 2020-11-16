Кросс-купе Infiniti QX55 снова показали на фото. Премьера через пару дней (хотя ждали раньше)

Технику новая модель, скорее всего, разделила с родственным паркетником QX50. Первыми «купе» получат американцы, но и в Штатах, и в других странах SUV придется подождать.

Купеобразный кросс Infiniti QX55 анонсировали еще в 2019-м, тогда был опубликован его эскиз и названы сроки старта продаж: модель собирались вывести на рынок летом 2020-го. Однако в начале этого года стало известно о том, что премьера задержится, причем ее отложили еще до объявления о пандемии коронавирусной инфекции. В августе принадлежащая Nissan премиальная марка назвала новую дату, одновременно распространив несколько тизеров: онлайн-презентацию назначили на 11 ноября. В итоге, ее вновь перенесли, но на этот раз дата окончательная.

Итак, QX55 покажут 17 ноября (по тихоокеанскому времени, то есть в Москве это будет уже 18-е). Онлайн-формат мероприятия, разумеется, сохранили, а его хэдлайнером выбран американский соул-исполнитель Алоэ Блэк – именно его мы видим на очередных картинках, которыми марка поделилась, дабы подогреть интерес к своей новинки.

1 / 2 2 / 2

За основу для «купе» взяли Infiniti QX50. Особенности экстерьера QX55, кроме, конечно, заниженной крыши – иные задние фонари (причем в них появились динамические поворотники), вроде бы круглые патрубки выхлопной системы (у исходника – трапециевидные), вдобавок с багажной двери убрали хромированную плашку. Фары, судя по всему, такие же, как у «традиционного» SUV, хотя решетку и передний бампер могли подретушировать. В салоне ждем другие материалы отделки, также не исключено, что QX55 досталась новая мультимедийная система. Кстати, в Infiniti не устают напоминать о том, что купеобразный кросс вдохновлен моделью FX.



Двигатель и коробка, вероятно, перешли с QX50. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 или 272 л.с., в зависимости от рынка), которая работает в паре с вариатором. «Традиционный» паркетник в «базе» – переднеприводный, но для QX55 полный привод могли сделать стандартным.

Первыми кросс-купе получат американцы, ведь США – это приоритетный рынок для марки. Впрочем, и в Штатах модель еще придется подождать: старт продаж намечен на весну 2021 года. Затем QX55 доберется и до других избранных рынков, среди которых, скорее всего, будет и Россия.



Напомним, согласно новой стратегии развития бренда, Infiniti покидает Европу и Австралию – марка решила сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, РФ, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке. QX55 — первый обещанный «громкий» дебют марки. Но при этом от разработки собственных платформ компания отказалась, другие будущие модели будут делить «тележки» с Ниссанами, хотя в Infiniti и уточнили, что машины создаются «по уникальным премиальным стандартам». Еще грядущим Infiniti обещана «премиум-версия» гибридной системы e-Power – с увеличенной мощностью и более низким уровнем шума. К слову, наиболее емкое определение Infiniti ранее в одном из своих интервью дал топ-менеджер материнской компании Nissan: марка станет «Ниссаном с плюсом».

Infiniti QX50 1 / 4 Infiniti QX50 2 / 4 Infiniti QX50 3 / 4 Infiniti QX50 4 / 4

Между тем в США премиум-бренд теряет покупателей. Так, по итогам трех кварталов 2020-го (более свежих данных нет, американское подразделение Infiniti публикует ежеквартальные отчеты) выбор на моделях марки остановили 59 020 клиентов – на 33% меньше, чем годом ранее. В России Infiniti тоже в «минусе»: с января по октябрь текущего года в нашей стране реализовано 1472 автомобиля, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

