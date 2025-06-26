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Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок, цены известны

26.06.2025 76 1 0

Пятидверка с прибавкой Active Cross доступна в двух комплектациях – Comfort и Enjoy. Стартовая рекомендованная розничная цена – 1 185 000 рублей.

На российском рынке самым востребованным автомобилем пока что остаётся Lada Granta. По подсчётам Автостата, за первые пять месяцев 2025 года эта модель разошлась по стране тиражом около 56,6 тыс. единиц (на 29,2% меньше, чем в январе-мае прошлого года). Судя по всему, АВТОВАЗ решил «взбодрить» спрос, расширив предложение: в середине мая была анонсирована новая модификация, а теперь стало известно о её выходе на рынок.

На фото: Lada Granta Active Cross

Речь идёт о версии Lada Granta Active Cross, которая представляет собой «приподнятый» лифтбек с «внедорожным» обвесом. Такая пятидверка представлена на российском рынке в двух комплектациях – Comfort и Enjoy. Стартовому исполнению положен «младший» восьмиклапанный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, его мощность равна 90 л.с., а максимальный крутящий момент – 143 Нм.

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Рекомендованная розничная цена базового варианта Granta Active Cross составляет 1 185 000 рублей. В списке оснащения этой пятидверки числятся: кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, обогрев передних сидений и наружных зеркал, а также аудиосистема с четырьмя динамиками и 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Исполнение Enjoy оснащается 16-клапанным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, его отдача равна 106 л.с. и 148 Нм. В пару к любому из двух моторов предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Рекомендованная розничная стоимость такого кросс-лифтбека составляет 1 370 000 рублей.

Lada Granta Active Cross в комплектации побогаче положены: климатическая установка, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманки, функция задержки выключения света фар, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с ограничителем скорости, а также информационно-развлекательная системой EnjoY Pro с семидюмовым дисплеем.

На фото: салон Lada Granta Active Cross
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На фото: салон Lada Granta Active Cross
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На фото: салон Lada Granta Active Cross
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Вариант с прибавкой Active Cross отличается от «обычного» лифтбека Lada Granta за счёт защитного обвеса кузова, выполненного из некрашеного пластика, а также за счёт увеличенного дорожного просвета. В пресс-службе АВТОВАЗа отметили, что модернизированное шасси позволило «нарастить» показатель до 198 мм. Для сравнения, у стандартной пятидверки он составляет 180 мм.

Тем временем, на прошлой неделе АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: речь идёт о кроссовере Lada Azimut, который дебютировал в рамках ПМЭФ-2025. Производство SUV наладят в 2026 году. Известно, что на старте продаж новинку предложат с модернизированными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.). В линейке трансмиссий числятся 6МКП и вариатор. В дальнейшем в моторную гамму должен войти новый 150-сильный турбомотор, идущий в паре с классическим автоматом.

Россия АВТОВАЗ авторынок новинки лифтбек Lada Lada Granta

 

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1 комментарий
26.06.2025 18:44
Яшка

Этот убожество надо в профиль фоткать и выставлять,что бы было видно какой он жутковатый похожий на беременного таракана таскающего мешочек с личинками.

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