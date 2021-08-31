Осенью прошлого года состоялась официальная премьера нового поколения бюджетных моделей Dacia. Пока представлены только хэтчбек Sandero с его кросс-версией Stepway, а также седан Logan. Спустя некоторое время в Сети стали появляться шпионские фотографии третьего варианта кузова – универсала, который по своим пропорциям будет напоминать хорошо известный в России Lada Largus, сделанный на базе грузопассажироского Логана первого поколения. И вот теперь у нас в распоряжении есть тизеры будущей новинки, которые приоткрывают некоторые особенности внешнего вида. Универсал, получивший собственное имя Jogger, будет выполнен в кросс-версии, поэтому передняя часть, скорее всего, будет аналогична хэтчбеку Sandero Stepway.

Jogger получит увеличенную колёсную базу, более широкие задние двери и более высокий уровень крыши. Задний свес при этом будет относительно коротким по сравнению с традиционными универсалами. Благодаря тизерам мы знаем, как будут выглядеть задние фонари: их сделают вертикальными вдоль задних стоек, а графика светодиодных элементов получит те же Y-образные мотивы, что и в фарах, а также фонарях Sandero и Logan. Также можно разглядеть нишу номерного знака с декоративной планкой в верхней части и буквенное обозначение бренда над ней.

Технических данных о новом универсале пока нет, однако можем предположить, что Jogger частично разделит моторную гамму с родственными Sandero и Logan. Они оснащаются 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями, базовый 1.0 SCe развивает 65 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой «механикой», он предлагается только для Логана и обычного Сандеро, поэтому кросс-универсал, скорее всего, его не получит. Гораздо больше шансов у турбированного мотора того же объёма мощностью 90 л.с., который может идти в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Также в гамме есть двухтопливная модификация Eco-G с вышеупомянутым турбодвигателем, которая может потреблять бензин и пропан, такой вариант развивает 100 л.с.

Онлайн-презентация Dacia Jogger состоится 3 сентября.

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Сегодня в России новые бюджетные модели Dacia/Renault пока не представлены, однако можно приобрести вышеупомянутый универсал Lada Largus с аналогичным кузовом, его минимальная стоимость составляет 749 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Есть и более мощный 106-сильный вариант, который также предлагается исключительно с «механикой», а ценник стартует с отметки в 869 900 рублей (это ровно на 20 тысяч дороже 90-сильной версии в аналогичной комплектации). Самый дорогой Ларгус с 7-местном исполнении и комплектации Luxe Prestige оценивается в 1 000 900 рублей.

Между тем, как стало известно на днях, новый хэтчбек Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем на европейском рынке.