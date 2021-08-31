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Кросс-универсал Dacia Jogger: новые изображения

31.08.2021 905 0 2

Вчера компания Dacia распространила тизеры своей будущей новинки, на основе которых мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Осенью прошлого года состоялась официальная премьера нового поколения бюджетных моделей Dacia. Пока представлены только хэтчбек Sandero с его кросс-версией Stepway, а также седан Logan. Спустя некоторое время в Сети стали появляться шпионские фотографии третьего варианта кузова – универсала, который по своим пропорциям будет напоминать хорошо известный в России Lada Largus, сделанный на базе грузопассажироского Логана первого поколения. И вот теперь у нас в распоряжении есть тизеры будущей новинки, которые приоткрывают некоторые особенности внешнего вида. Универсал, получивший собственное имя Jogger, будет выполнен в кросс-версии, поэтому передняя часть, скорее всего, будет аналогична хэтчбеку Sandero Stepway.

Jogger получит увеличенную колёсную базу, более широкие задние двери и более высокий уровень крыши. Задний свес при этом будет относительно коротким по сравнению с традиционными универсалами. Благодаря тизерам мы знаем, как будут выглядеть задние фонари: их сделают вертикальными вдоль задних стоек, а графика светодиодных элементов получит те же Y-образные мотивы, что и в фарах, а также фонарях Sandero и Logan. Также можно разглядеть нишу номерного знака с декоративной планкой в верхней части и буквенное обозначение бренда над ней.

Технических данных о новом универсале пока нет, однако можем предположить, что Jogger частично разделит моторную гамму с родственными Sandero и Logan. Они оснащаются 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями, базовый 1.0 SCe развивает 65 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой «механикой», он предлагается только для Логана и обычного Сандеро, поэтому кросс-универсал, скорее всего, его не получит. Гораздо больше шансов у турбированного мотора того же объёма мощностью 90 л.с., который может идти в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Также в гамме есть двухтопливная модификация Eco-G с вышеупомянутым турбодвигателем, которая может потреблять бензин и пропан, такой вариант развивает 100 л.с.

Онлайн-презентация Dacia Jogger состоится 3 сентября.

Новый Dacia Sandero Stepway
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Новый Dacia Sandero Stepway
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Новый Dacia Sandero Stepway
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Сегодня в России новые бюджетные модели Dacia/Renault пока не представлены, однако можно приобрести вышеупомянутый универсал Lada Largus с аналогичным кузовом, его минимальная стоимость составляет 749 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Есть и более мощный 106-сильный вариант, который также предлагается исключительно с «механикой», а ценник стартует с отметки в 869 900 рублей (это ровно на 20 тысяч дороже 90-сильной версии в аналогичной комплектации). Самый дорогой Ларгус с 7-местном исполнении и комплектации Luxe Prestige оценивается в 1 000 900 рублей.

Между тем, как стало известно на днях, новый хэтчбек Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем на европейском рынке.

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