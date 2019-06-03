Кросс-версия Lada Granta оказалась ненамного дороже обычного универсала

Кросс-версия Lada Granta оказалась ненамного дороже обычного универсала

237 0
Продажи новой отечественной новинки стартуют в России в середине следующей недели, 12 июня 2019 года.
 

Россияне помнят кросс-версию универсала бренда Lada под названием Kalina. Но в прошлом году «ягодный» бренд исчез: «пятидверки» после рестайлинга вошли в семейство Granta. В итоге седан, лифтбек, хэтчбек и обычный универсал начали продавать ещё осенью 2018 года, а кросс-версию последнего АВТОВАЗ выводит на рынок только сейчас.

lada_granta_cross_7

«Приподнятый» универсал Granta оснащается бензиновыми моторами объёмом 1,6 л с отдачей либо 87, либо 106 л.с. Оба двигателя идут в комплекте с пятиступенчатой «механикой», а более мощный вариант может также агрегатироваться с автоматизированной механической коробкой передач. Кросс-версия не получила 98-сильный мотор, идущий в паре с четырёхступенчатым «автоматом» Jatco, который по-прежнему предлагается обычной Гранте.

lada_granta_cross_77

Granta Cross можно будет купить в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. Цена базовой версии – 554 900 рублей. У неё под капотом 87-сильный мотор в паре с «механикой». В списке оснащения климатическая система, зеркала с обогревом, одна фронтальная подушка безопасности и аудиоподготовка. При этом цена подобной версии обычного универсала (Classic Optima) составляет 521 500 рублей, то есть разница равна 33,4 тыс. рублей.

Для сравнения: у универсалов Lada Vesta разница заметно больше. Так, базовая версия SW Cross стоит 779 900 рублей, а универсал в подобной комплектации обойдётся в 704 900 рублей, то есть разница составляет 75 тыс. рублей.

Lada Granta Cross в версиях Comfort стоит 577 900 рублей (оснащается мотором 87 л.с. и «ручной» коробкой), 592 900 рублей (106 л.с. и МКП) и 617 900 рублей (106 л.с. и «роботом» АМТ). По сравнению с обычными универсалами эти ценники выше на 36,4 тыс. рублей.

lada_granta_cross_6

Также кросс-версия Гранты доступна в исполнении Luxe: 618 900 рублей придётся отдать за вариант со 106-сильным двигателем идущим в паре с механической коробкой (на 24,1 тыс. рублей больше, чем за обычный универсал в аналогичной комплектации). Самая дорогая Гранта обойдётся в 643 900 рублей (тот же мотор с АМТ). Её «неприподнятый аналог» стоит на те же 24,1 тыс. рублей дешевле. У топового варианта новинки есть противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света.

Отметим, самый дорогой «сарай» Vesta Cross стоит на 53 тыс. рублей дешевле по сравнению с обычной «пятидверкой» в том же исполнении.

В прошлом месяце мы сообщали некоторые подробности о новинке. Так, её дорожный просвет составляет 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). Напомним, у дорестайлинговой версии этот показатель был равен 183 мм. Однако кросс-версия Granta не дотянула до соседа по модельному ряду – универсала Vesta SW Cross с 203 мм.

В России Новинки российские автомобили цены Granta Lada
Поделиться: Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Дерзкий бюджетник: пикап Lada 4×4 в премиальном тюнинге

Тольяттинский внедорожник производится уже несколько десятилетий, при этом он имеет только два типа кузова. А как насчёт четырёхдверного пикапа? Мы…

49443 6 11
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны…

215 1 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ржаветь, но не ломаться: покупаем Hyundai Tucson I за 500 тысяч

В последние пять лет доля кроссоверов всех мастей растет как на дрожжах. Теперь это самый популярный в России класс авто. Да-да, кроссоверов покупают больше, чем всех Солярисов и Поло вместе взятых. Понятно, что любители…

1172 1 0
Статьи / История
Самоделка «Антилопа гну», Buick императора Пу И и другие: игровые машины Мосфильма

Смотря в кинотеатре или по телевизору захватывающий фильм, зрители никогда не обращают внимания на многочисленные автомобили-актеры, играющие свою весьма важную сюжетную роль. Тем более, под впечатлением увиденного на…

4468 0 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz CLS-Class II с пробегом: кузов с секретами и пневмоподвеска, уязвимая для грязи

Казалось бы, что можно написать про премиальную машину, которая ещё недавно была в актуальном модельном ряду Mercedes-Benz, а большинство их обслуживается у официальных дилеров? Как выясняется, очень многое. Уже есть…

31 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

3773 12 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

3261 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

48249 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36857 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

19106 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31680 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23666 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6302 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59726 8 8
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16231 1 2
Тест-драйвы / Одиночные
Горячая приправа холодной войны: тест-драйв танка Т-62

Я кое-как свесил ноги в люк и упёрся рукой в броню башни. Водитель кричит: “Ты там крышку люка придерживай! А то грохнется на ноги, поломает (непечатное слово). И сам держись, сейчас поедем (два слова, обозначающих…

14534 2 11
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75636 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56945 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

54411 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?