Кросс-версия Lada Granta оказалась ненамного дороже обычного универсала

Продажи новой отечественной новинки стартуют в России в середине следующей недели, 12 июня 2019 года.

Россияне помнят кросс-версию универсала бренда Lada под названием Kalina. Но в прошлом году «ягодный» бренд исчез: «пятидверки» после рестайлинга вошли в семейство Granta. В итоге седан, лифтбек, хэтчбек и обычный универсал начали продавать ещё осенью 2018 года, а кросс-версию последнего АВТОВАЗ выводит на рынок только сейчас.

«Приподнятый» универсал Granta оснащается бензиновыми моторами объёмом 1,6 л с отдачей либо 87, либо 106 л.с. Оба двигателя идут в комплекте с пятиступенчатой «механикой», а более мощный вариант может также агрегатироваться с автоматизированной механической коробкой передач. Кросс-версия не получила 98-сильный мотор, идущий в паре с четырёхступенчатым «автоматом» Jatco, который по-прежнему предлагается обычной Гранте.

Granta Cross можно будет купить в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. Цена базовой версии – 554 900 рублей. У неё под капотом 87-сильный мотор в паре с «механикой». В списке оснащения климатическая система, зеркала с обогревом, одна фронтальная подушка безопасности и аудиоподготовка. При этом цена подобной версии обычного универсала (Classic Optima) составляет 521 500 рублей, то есть разница равна 33,4 тыс. рублей.

Для сравнения: у универсалов Lada Vesta разница заметно больше. Так, базовая версия SW Cross стоит 779 900 рублей, а универсал в подобной комплектации обойдётся в 704 900 рублей, то есть разница составляет 75 тыс. рублей.

Lada Granta Cross в версиях Comfort стоит 577 900 рублей (оснащается мотором 87 л.с. и «ручной» коробкой), 592 900 рублей (106 л.с. и МКП) и 617 900 рублей (106 л.с. и «роботом» АМТ). По сравнению с обычными универсалами эти ценники выше на 36,4 тыс. рублей.

Также кросс-версия Гранты доступна в исполнении Luxe: 618 900 рублей придётся отдать за вариант со 106-сильным двигателем идущим в паре с механической коробкой (на 24,1 тыс. рублей больше, чем за обычный универсал в аналогичной комплектации). Самая дорогая Гранта обойдётся в 643 900 рублей (тот же мотор с АМТ). Её «неприподнятый аналог» стоит на те же 24,1 тыс. рублей дешевле. У топового варианта новинки есть противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света.

Отметим, самый дорогой «сарай» Vesta Cross стоит на 53 тыс. рублей дешевле по сравнению с обычной «пятидверкой» в том же исполнении.

В прошлом месяце мы сообщали некоторые подробности о новинке. Так, её дорожный просвет составляет 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). Напомним, у дорестайлинговой версии этот показатель был равен 183 мм. Однако кросс-версия Granta не дотянула до соседа по модельному ряду – универсала Vesta SW Cross с 203 мм.