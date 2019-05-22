Granta Cross: дорожный просвет больше, чем у предшественника, но до Весты новинка не дотянулась

АВТОВАЗ официально анонсировал скорый выход на рынок кросс-версии универсала Granta. У новинки будет несколько комплектаций.

Кросс-универсал знаком россиянам еще под названием Kalina. Однако в прошлом году «ягодный» бренд был ликвидирован: «сарай» (включая и стандартную версию) и хэтчбек после рестайлинга вошли в семейство Granta. Все обновленные модели, кроме «кроссовера», поступили в продажу осенью 2018-го, а «внедорожный» универсал стартует этим летом – машины уже отгружают дилерам, фото с автовозом появились несколько дней назад. Теперь же АВТОВАЗ поделился кое-какими подробностями о новой версии.

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Как и Kalina Cross, Granta Cross будет доступна с бензиновым мотором 1.6 мощностью 87 или 106 л.с. (у обновленного семейства двигатель имеет облегченную шатунно-поршневую группу). Базовая версия сочетается с пятиступенчатой «механикой», второму варианту еще положена роботизированная коробка АМТ. Мотор с отдачей в 98 л.с. и четырехступенчатый «автомат», которые есть у обычной Гранты, «кроссоверу» не достались.

Внешне от стандартного универсала модификация Granta Cross отличается наличием защитного обвеса, а также дисками оригинального дизайна (15”). Дорожный просвет кросса составляет 198 мм – на 18 мм больше, чем у обычной рестайлинговой Granta с аналогичными моторами (у 98-сильной Гранты – 165 мм). Отметим, у прежней Kalina Cross этот показатель равен 183 мм, а у универсала Vesta SW Cross – 203 мм. Еще у Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, угол рампы.

В салоне – декоративные вставки оранжевого или серого цветов, у «приборки» рыжая подложка, как у Vesta SW Cross. Климатическая установка входит в список стандартного оборудования. Вообще АВТОВАЗ обещает несколько комплектаций для Granta Cross: ни названия, ни состав пока не раскрыты, но известно, что у топового универсала точно будут круиз-контроль, ESC, задние датчики парктроника, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света.

Цены, как, впрочем, и конкретная дата старта продаж, также еще не объявлены. По неофициальным данным, приобрести Lada Granta Cross можно будет уже в июне. Обычный универсал сегодня стоит от 461 900 рублей.

Отметим, прежняя Kalina Cross была весьма популярна: по данным Kolesa.ru, всего в прошлом году в России реализовали 13 589 дорестайлинговых автомобилей «ягодного» семейства, из этого числа на «кроссовер» пришлось 7539 экземпляров.