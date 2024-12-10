Кроссовер Bestune T90 и обновлённый лифтбек Bestune B70: цены в России

Совершенно новый для нашего рынка паркетник Bestune T90 от концерна FAW будет доступен с турбомоторами 1.5 и 2.0. Первый двигатель сочетается с роботизированной коробкой, второму положен классический восьмиступенчатый автомат. У рестайлингового лифтбека B70 аналогичные моторы, но с другими настройками, а с двухлитровым вариантом сочетается другой автомат.

Принадлежащий концерну FAW бренд Bestune провел российскую премьеру давно обещанных новинок – кроссовера T90 и модернизированного лифтбека B70. Напомним, в дореформенном виде «семидесятка» присутствует в РФ с прошлого года. А вот паркетник является совершенно новой для нас моделью. С него-то и начнем.

По своим габаритам кроссовер Bestune T90 близок к российскому почившему Skoda Kodiaq. Длина T90 равна 4718 мм, колесная база – 2772 мм. При этом модель Bestune бывает только с пятиместным салоном. Особенности дизайна экстерьера – двухэтажная головная оптика, горизонтальные полоски на радиаторной решетке и выполненные в виде единой плашки задние фонари. Главная фишка внутри – вертикальный планшет мультимедийной системы.

Bestune T90 1 / 2 Bestune T90 2 / 2

В России Bestune T90 будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 160 и 245 л.с. соответственно. Базовый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, мотору 2.0T положен классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Привод в любом случае только передний. Заявлено, что паркетник с 1.5T наберет первую «сотню» за 9,3 секунды, T90 со страшим двигателем это упражнение проделает за 7,5 секунды.

Bestune T90

Кроссовер представлен в трех комплектациях. В списке оборудования самого доступного исполнения Luxury значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, задний парктроник, кожаный салон, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка (8 дюймов), упомянутый выше вертикальный тачскрин мультимедиа (12,6 дюйма), шесть подушек безопасности, система контроля тяги, камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с версии Noble появляются проекционный дисплей, система старт-стоп, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о риске столкновения сзади. Топовый Bestune T90 Flagship – это 19-дюймовые диски, электропривод багажной двери, передний парктроник, атмосферная подсветка интерьера, автопарковщик и «интеллектуальная система смены полосы». Отметим, топ-версия бывает только с двухлитровым двигателем.

Bestune T90

Старт продаж кроссовера Bestune T90 намечен на январь 2025 года, но цены уже объявлены. Прайс-лист паркетника с 1.5T и 7DCT без учета акций выглядит следующим образом: Luxury – 2 779 990 рублей, Noble – 3 039 990 рублей. Цены модели с 2.0T и 8АТ: Luxury – 3 429 990 рублей, Noble – 3 569 990 рублей, Flagship – 3 719 990 рублей.

Рестайлинговый лифтбек Bestune B70 также обрел двухъярусную головную оптику и радиаторную решетку с горизонтальными плашками. Еще заменили передний бампер и задние фонари. Длина пятидверки выросла на 45 мм до 4855 мм, колесная база – прежние 2800 мм. В салоне установили новое табло и компактный селектор коробки. А вместо отдельной сенсорной панели управления «климатом» появилась узкая сенсорная же полоска.

Обновленный Bestune B70

Технику Bestune B70 реформы не затронули. В России лифтбек доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 160 и 217 л.с. соответственно. Младший мотор работает в паре с 7DCT, старший – с 6АТ от Aisin.

Обновленный Bestune B70

Обновленная пятидверка предложена в трех комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master. Базовая версия доступна только с 1.5T. Причем, как и прежде, у самого дешевого лифтбека полузависимая задняя подвеска, тогда как у остальных исполнений сзади многорычажка. Модель в комплектации Prestige можно выбрать с обоими предусмотренными для B70 моторами. Ну а топовый Bestune B70 Master доступен только с 2.0T.

Обновленный Bestune B70

В арсенале базового лифтбека значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, задний парктроник, кожаная обивка, объединенные виртуальная приборка (7 дюймов) и экран мультимедиа (12,3 дюйма), подогрев передних сидений, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, ESP. Начиная с версии Prestige появляются камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Наконец, у самого роскошного Bestune B70 Master есть передний парктроник, беспроводная зарядка, шторки безопасности, ассистент смены полосы движения, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади.

Обновленный Bestune B70

Обновленный Bestune B70 стартует на российском рынке до конца декабря. Цена лифтбека с 1.5T и 7DCT в версии Enjoyment без учета акций – 2 499 990 рублей, комплектация Prestige с аналогичной техникой обойдется в 2 699 990 рублей. Bestune B70 Prestige с 2.0T и 6АТ стоит 3 099 990 рублей, ну а топовое исполнение Master оценили в 3 249 990 рублей.