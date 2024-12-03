Bestune T90 от FAW готовится к выходу на российский рынок: состав комплектаций и техника

Местная премьера очередного SUV китайской марки пройдёт на следующей неделе, 10 декабря. Модель будет представлена в РФ в трёх исполнениях – Luxury, Noble и Flagship.

Марка Bestune принадлежит концерну FAW (First Automotive Works), её кроссовер с индексом T90 готовится к скорому выходу на российский рынок, об соответствующих планах в местном представительстве рассказали ещё минувшей весной. Напомним, в родном для модели Китае премьера состоялась ещё в прошлом году.

На фото: кроссовер Bestune T90

Габаритная длина Bestune T90 составляет 4718 мм, а расстояние между осями – 2772 мм. Кроссовер имеет двухэтажную головную оптику, в верхней части находятся дневные ходовые огни узкой формы. Ниже располагается крупная радиаторная решётка с рисунком в виде хромированных горизонтальных полос, воздухозаборник в нижней части переднего бампера имеет узор в виде сетки, серебристую горизонтальную планку и соответствующую окантовку. Задние фонари соединены друг с другом широкой плашкой с названием марки.

Теперь в российском офисе бренда рассказали подробнее о комплектациях Bestune T90. Модель будет представлена в трёх исполнениях – Luxury, Noble и Flagship. Стартовой и средней версиям положен 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. На разгон с места до сотни этим кроссоверам требуется 9,3 секунды.

Всем комплектациям, на этот раз включая топовую Flagship, положен также 2,0-литровый турбомотор, отдача которого составляет 245 л.с. В комплект ему полагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы Aisin. С этой «начинкой» автомобиль от 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,5 секунды.

В оснащение стартовой версии Luxury входят 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также система автоматического освещения, функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, предусмотрен штатный электронный иммобилайзер. У базового кроссовера в салоне есть двухзонный климат-контроль, обитые кожей сидения, подогрев передних кресел, мультируль с подогревом и кожаной отделкой, акустическая система с шестью динамиками, три USB-порта, а также 8-дюймовая цифровая приборка и информационно-развлекательная система диагональю 12,6 дюйма.

Базовый Bestune T90 снабдили шестью подушками безопасности, комплектом электронных водительских ассистентов, а также датчиком давления в шинах, задними парктрониками, системой распознавания дорожных знаков, камерами с обзором на 540 градусов с функцией «прозрачного шасси» и интеллектуальным круиз-контролем.

Средней комплектации Noble положены ещё электрорегулировки переднего пассажирского кресла, проекционный дисплей, система старт-стоп, мониторинг слепых зон, помощник при смене полосы движения, а также ассистент, который предупреждает водителя о риске столкновения сзади.

На фото: салон кроссовера Bestune T90

В свою очередь в оснащение топового варианта Flagship входят 19-дюймовые колёсные диски, электропривод складывания боковых зеркал, багажная дверь с электроприводом, передние датчики парковки, водительское кресло с электрорегулировкой в восьми направлениях и памятью настроек, атмосферная подсветка салона, функция автоматической парковки и интеллектуальная система смены полосы.