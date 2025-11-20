Гибридные авто ×

Кроссовер BYD Atto 2 для Европы получил новую начинку

20.11.2025 61 0 0

Китайская компания BYD расширяет линейку версий своего компактного паркетника на европейском рынке. Там модель теперь доступна не только в виде электрокара, но и с гибридной установкой.

На домашний рынок этот небольшой кроссовер BYD вышел в прошлом году, там он известен под именем Yuan Up. Затем паркетник отправили на экспорт. Модель добралась и до Европы, но уже как BYD Atto 2. Изначально паркетник был представлен исключительно в виде электрокара. А в октябре этого года европейское подразделение компании анонсировало еще и подзаряжаемую гибридную версию с приставкой DM-i в названии. Так вот теперь гибрид полностью рассекречен, вдобавок в некоторых «старосветских» странах уже объявлены цены и ведется прием заказов. Также отметим, что Европа пока остается единственным регионом, где доступен бензоэлектрический вариант. Впрочем, впоследствии гибридная версия наверняка появится и в других странах, включая родной Китай.

У гибрида BYD Atto 2 DM-i собственный передний бампер, плюс изменена встроенная в нижнюю часть бампера радиаторная решетка. С передних дверей убрали дополнительные накладки. А на багажной двери гибридной модификации красуются крупные буквы BYD.

Длина новой версии равна 4330 мм, что на 20 мм больше, чем у электрокросса для Европы. Остальные габариты совпадают. Ширина – 1830 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2620 мм.

Интерьер в целом такой же, как у электрокара, разве что у гибрида нет «хрустального» селектора трансмиссии на центральном тоннеле. Вместо него – подрулевой рычажок. Объем багажника гибридного Atto 2 DM-i составляет 425 литров против 400 литров у «электрички».

В Европе гибридный паркетник BYD Atto 2 DM-i представлен в двух переднеприводных версиях – Active и Boost. Обе имеют бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и электромотор мощностью 197 л.с. Но суммарная отдача почему-то разнится: система базового варианта в сумме выдает 166 л.с., второго – 212 л.с. BYD Atto 2 DM-i Active укомплектован батареей емкостью 7,8 кВт*ч, только на электротяге он проедет 40 км по циклу WLTP, суммарная дальнобойность – 930 км. BYD Atto 2 DM-i Boost достался аккумулятор на 18 кВт*ч, его запас хода – 90 и 1000 км. Первую «сотню» базовый паркетник наберет за 9,1 секунды, показатель второй модификации – 7,5 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 180 км/ч.

В списке оборудования Atto 2 DM-i Active значатся: 16-дюймовые диски, светодиодная оптика, тканевая обивка, виртуальная приборка (8,8 дюйма), мультимедиа-система с планшетом диагональю 12,8 дюйма, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. В версии Boost появляются 17-дюймовые колеса, панорамный люк, «кожа», беспроводная зарядка, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора.

В Испании, например, гибридный BYD Atto 2 DM-i оценили в 28 200 – 31 200 евро (около 2,6 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу). Электрокросс BYD Atto 2 там же стоит от 29 990 евро (2,8 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки Европа гибридные авто BYD BYD Atto 2 BYD Yuan Up
