BYD на экспорт: гибридный кроссовер Atto 2 DM-i для Европы и кей-кар для Японии

23.10.2025 104 0 0

Компания BYD анонсировала сразу две новинки, адресованные зарубежным рынкам. Уже в этом году в Европе начнут принимать заказы на гибридную версию паркетника Atto 2, а в Японии скоро появится микровэн. При этом в родном Китае такие машины не заявлены – по крайней мере, пока.

«Поднебесная» фирма BYD давно является по-настоящему глобальным автопроизводителем – ее продукция представлена практически во всех регионах. И останавливаться на достигнутом китайцы не собираются. Одновременно анонсированы две новинки, предназначенные именно для экспорта. Так, европейцам предложат подзаряжаемую гибридную версию паркетника BYD Atto 2, а для Японии готовят кей-кар. Начнем с кроссовера.

Гибридный BYD Atto 2 DM-i для Европы
Гибридный BYD Atto 2 DM-i для Европы
Электрический BYD Atto 2 для Европы
Напомним, под именем BYD Atto 2 в Старом Свете предложена модель, которая в родном Китае зовется BYD Yuan Up. Причем вне зависимости от рынка сейчас паркетник бывает исключительно в виде электрокара. Европейский офис марки пока распространил единственное изображение гибрида с установкой DM-i. От электроверсии такой кросс отличается передним бампером, плюс изменена встроенная в нижнюю часть бампера радиаторная решетка. С передних дверей гибрида убрали дополнительные накладки. Наконец, BYD Atto 2 DM-i будет доступен в новом, эксклюзивном для этого исполнения цвете Midnight Blue. Внутри же гибрид наверняка повторил электрокросс. То есть в салоне установлены раздельные виртуальная приборка и планшет мультимедиа, который традиционно для моделей BYD можно поворачивать.

Электрический BYD Atto 2 для Европы
Электрический BYD Atto 2 для Европы
Электрический BYD Atto 2 для Европы
Про технику пока ни слова. В европейском офисе компании лишь отметили, что BYD Atto 2 DM-i будет доступен в двух вариантах мощности и с двумя вариантами батареи, и что только на электротяге он проедет 90 км, а суммарная дальнобойность превысит 1000 км. Электрический BYD Atto европейцам сегодня предложен с единственным электромотором на передней оси мощностью 177 л.с., в большинстве стран Старого Света кроссовер имеет батарею емкостью 45,12 кВт*ч. Запас хода – 312 км по циклу WLTP.

Салон электрокросса BYD Atto 2 для Европы. У гибрида наверняка такой же интерьер
Салон электрокросса BYD Atto 2 для Европы. У гибрида наверняка такой же интерьер
В Европе прием заказов на гибридный BYD Atto 2 DM-i откроют ближе к концу года, поставки стартуют в первом квартале 2026-го. К примеру, в Италии электрический Atto 2 сегодня стоит от 29 990 евро (около 2,84 млн рублей по текущему курсу). Гибрид, очевидно, будет дешевле.

Адресованный Японии кей-кар BYD дебютирует в статусе концепта, его премьеру проведут на автосалоне Japan Mobility Show, который откроется в Токио на следующей неделе. Новинка будет представлять собой полностью электрический микровэн, и это пока вся официальная информация.

Концептуальный микровэн BYD для японской выставки Japan Mobility Show. Название пока не раскрыто

Между тем давно известно, что шоу-кар точно перевоплотится в серийную модель – в Сети уже полно шпионских фото замаскированных тестовых прототипов. Некоторые японские СМИ пишут, что микровэн BYD предложат с 64-сильным электромотором, при этом у него будет две батареи на выбор – емкостью 25 или 40 кВт*ч. У китайских медиа другие сведения – якобы новинку оснастят аккумулятором на 20 кВт*ч. Больше подробностей узнаем через несколько дней.

