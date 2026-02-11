Кроссовер Changan CS35 Max для российского рынка: стал известен состав комплектаций

Новый паркетник китайской марки будет представлен в РФ в трёх исполнениях – Comfort, Luxe и Tech.

Российский офис китайской марки Changan рассказал о том, что готовит к выходу на местный рынок кроссовер CS35 Max ещё осенью 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, под этим названием в РФ приедет модель, которая в Поднебесной продаётся под именем Changan X5 Plus (то есть бывший Oshan X5 Plus). При этом на российский рынок было решено привезти дореформенную версию этого паркетника.

На фото: кроссовер Changan CS35 Max, предназначенный для российского рынка

В начале текущей недели представительство бренда в РФ опубликовало первые официальные изображения модели, которая в скором времени появится в продаже. Кроссовер имеет покатый капот, крупную радиаторную решётку с необычным сетчатым рисунком, головную оптику необычной формы, при этом фары соединены друг с другом серебристой полосой, по центру которой расположен логотип.

В нижней части переднего бампера находятся центральный и пара боковых воздухозаборников, а ещё довольно большой сплиттер. Changan CS35 Max получил обвес из некрашеного пластика по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки), традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Корма украшена раздвоенным спойлером, фонарями, заходящими на задние крылья и диффузором с горизонтальными светоотражателями.

Как стало известно сегодня, новый кроссовер будет представлен в России в трёх комплектациях – Comfort, Luxe и Tech. В списке оборудования стартовой версии числятся: независимая задняя подвеска, 17-дюймовые колёсные диски, три задних датчика парковки, камера заднего вида, отделанные тканью передние сиденья с подогревом, а также обогрев рулевого колеса и пара USB-разъёмов спереди и сзади. На передней панели три дисплея: 4-дюймовый экранчик слева от водителя, 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма.

Для варианта Luxe предусмотрены 18-дюймовые колёса, система кругового обзора 540° (с функцией проекции изображения под днищем), видеорегистратор, дополнительный режим вождения «Снег», обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, подогрев подушек задних сидений, отделка салона экокожей, увеличенные цифровая приборка и мультимедийный тачскрин (диагональ – 12,3 дюйма), а ещё акустическая система Sony с шестью динамиками.

На фото: салон кроссовера Changan CS35 Max, предназначенного для российского рынка

В свою очередь исполнение Tech предполагает наличие панорамной крыши общей площадью 0,74 кв.метра с люком и шторкой с электроприводом, электрорегулировки водительского кресла, центрального подлокотника, электропривод наружных зеркал с функцией автоматического складывания, электропривод багажной двери, дополнительный разъём Type-C для второго ряда пассажиров, а также адаптивный круиз-контроль с увеличенной дальностью действия и система автоматического экстренного торможения.

В компании отметили, что Changan CS35 Max для РФ получит русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали, боковое остекление толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на температуру до – 35°C.

Габаритная длина Changan CS35 Max равна 4540 мм (на 210 мм больше, чем актуальный Changan CS35 Plus), ширина – 1860 мм (на 35 мм больше), высота – 1620 мм (на 40 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2715 мм (на 115 мм больше). Объём багажника – 584 литра.

Changan CS35 Max на российском рынке предложат с бензиновым 1,5-литровым турбомотором, который работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Максимальные мощность и крутящий момент этого двигателя станут известны позже. У китайского дореформенного Changan X5 Plus 1,5-литровый турбомотор выдавал 188 л.с. и 300 Нм. Привод – только передний.