Кроссовер Changan CS35 Max для России: первые официальные фото и подробности

09.02.2026 359 0 0
Российское подразделение Changan анонсировало скорый дебют нового для нашего рынка паркетника. Модель будет доступна с турбомотором 1.5 и роботом.

О том, что в России появится кроссовер Changan CS35 Max, официально было объявлено еще осенью прошлого года. Теперь же местное представительство марки распространило первые фирменные изображения модели, а также поделилось кое-какими вводными.

В российском офисе этот кроссовер называют «третьим поколением» — судя по всему, имеется в виду следующая генерация CS35 Plus. Но на самом деле перед нами совсем другая модель. Знакомый россиянам индекс CS35 с новой приставкой Max получила пятидверка, которая в Китае зовется Changan X5 Plus (бывший Oshan X5 Plus). Причем в РФ будет представлена дореформенная версия.

Длина Changan CS35 Max равна 4540 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1590 мм, колесная база – 2715 мм. То есть он крупнее не только CS35 Plus (длина – 4330 мм, расстояние между осями – 2600 мм), но и нашего актуального Changan CS55 Plus/Uni-S (4515 и 2656 мм).

На российском рынке Макс будет доступен с бензиновым турбомотором 1.5 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность двигателя нашего паркетника пока не раскрыта. На китайском дореформенном Changan X5 Plus мотор 1.5T выдает 188 л.с. и 300 Нм. Привод в любом случае только передний. Кроссовер Changan CS35 Plus в России сегодня предложен с турбодвигателем 1.4 мощностью 150 л.с. (255 Нм) и 7DCT, эта модель тоже бывает исключительно переднеприводной.

Нашему Changan CS35 Max обещаны электропривод багажника, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, штатный видеорегистратор, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот».

Changan X5 Plus для Китая, он же наш Changan CS35 Max

В продажу CS35 Max должен поступить в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Более компактный Changan CS35 Plus 2025 года выпуска без учета акций сегодня стоит от 2 779 900 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Changan Changan CS35
Новые комментарии
