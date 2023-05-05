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  • Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max обрёл новую «базу» в России, объявлена цена

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max обрёл новую «базу» в России, объявлена цена

05.05.2023 286 0 0

Паркетник все так же представлен с безальтернативным турбомотором 1.5, но, как ожидается, скоро линейку версий модели снова расширят.

Кросс Chery Tiggo 7 Pro Max стал первой китайской новинкой в РФ в этом году: на рынок SUV вышел в январе. Прежде модель с двойной «фамилией» была доступна исключительно в двух богатых комплектациях – Prestige и Ultimate. Теперь же местное подразделение марки объявило о старте продаж еще одной версии, самой дешевой, ее назвали Elite. Но сначала напомним про сам паркетник.

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Макс представляет собой модернизированную версию Tiggo 7 Pro: в родном Китае такой кроссовер дебютировал в 2021-м, там ему присвоили приставку Plus (к слову, в прошлом году «поднебесный» Плюс успел пережить рестайлинг, при этом дореформенный паркетник до сих пор в строю). Внешние отличия Tiggo 7 Pro Max – оригинальная радиаторная решетка с массивной окантовкой и «отростками», подпирающими фары, иной передний бампер с вертикальными ходовыми огнями. Габариты модели для РФ не изменились: длина – 4500 мм, колесная база – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет – все те же 190 мм. В салоне Chery Tiggo 7 Pro Max установили табло и новый руль, также переделали переднюю панель, но сенсорный блок управления климат-контролем перешел с Pro-версии (в Китае у Tiggo 7 Plus он другой, с шайбами). 

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В России Макс сегодня предлагается с прежней бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (147 л.с.), мотор сочетается с вариатором. Привод только передний.

Ну а теперь про новую «базу», которая, отметим, вовсе не бедная. В арсенале версии Elite значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, задний парктроник, «кожаная» обивка, подогрев лобового стекла и рулевого колеса, обогрев всех сидений, четыре подушки безопасности, то самое табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступ и кнопка запуска мотора, электропривод двери багажника, системы дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

В следующем по старшинству исполнении Prestige появляются атмосферная подсветка, панорамный люк в крыше, передний парктроник, камеры кругового обзора, шторки безопасности, расширенный пакет электрореуголировок кресел и беспроводная зарядка для смартфона. Топовая комплектация Ultimate – это еще навигатор, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении.

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Цена Chery Tiggo 7 Pro Max Elite – 2 759 900 рублей (здесь и далее – без учета спецпредложений), за версию Prestige сегодня просят 2 889 900 рублей, исполнение Ultimate обойдется в 3 039 900 рублей. Прежний Tiggo 7 Pro еще присутствует на российском рынке, он стоит от 2 709 900 рублей.

Между тем ранее компания Chery пообещала привезти в РФ гибридную «семерку»: кросс Tiggo 7 Pro e+ должен появиться осенью этого года. А «традиционный» паркетник, правда, пока по неофициальным данным, вскоре получит полный привод (возможно, вместе с турбомотором 1.6 – как у Omoda C5 AWD и Exeed LX AWD).

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