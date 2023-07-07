Кроссовер Citroen C4 Cactus ещё жив, и его только что обновили

Самый первый серийный Citroen C4 Cactus дебютировал в 2014 году, то был компактный паркетник с необычным дизайном, предназначенный в основном для Европы. Три года спустя «старосветская» пятидверка пережила рестайлинг и превратилась из кросса в хэтчбек (тогда марка расчищала дорогу C3 Aircross). И в том же году компания представила другой C4 Cactus – уже для Южной Америки, причем снова в статусе SUV. Европейский Кактус в итоге канул в Лету, уступив место новому семейству C4, а вот заокеанский кроссовер пока еще в строю, и его только что довели до 2024 модельного года. Напомним, C4 Cactus в виде SUV производят в Бразилии, оттуда его также поставляют Аргентину и некоторые другие страны региона.

Паркетнику длиной 4170 мм достались диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые), у противотуманок теперь оранжевая подложка, плюс аналогичного цвета декор есть на фирменных боковых накладках Airbump. Ну и еще освежили надписи Cactus на задних стойках крыши.



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В салоне установили новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, как у местного кросс-хэтча Citroen C3, хотя планшет по-прежнему встроен в переднюю панель, а не возвышается над ней. Бразильский Кактус крупный тачскрин имеет по умолчанию, в Аргентине же такой появляется начиная со второй по старшинству комплектации («в базе» идет прежний 7-дюймовый экран).



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Кроме того, внутри заменили USB-порты: два спереди и один для задних пассажиров, над последним также установили крючок для провода. Еще увеличился отсек между передними сиденьями, а в центральном тоннеле дорогих исполнений отныне имеется ниша для беспроводной зарядки смартфона. Как и прежде, топовому Citroen C4 Cactus также положены камера заднего вида, передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.



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Техники реформы не коснулись. Citroen C4 Cactus оснащается атмосферником 1.6 и турбочетверкой аналогичного объема. В Бразилии оба двигателя традиционно для этой страны «питаются» как бензином, так и этанолом: в первом случае базовый мотор выдает 113 л.с., во втором – 120 л.с.; мощность турбодвижка – 166 и 173 л.с. соответственно. В Аргентине продают чисто бензиновые версии с отдачей в 115 и 165 л.с. Бразильский кросс комплектуется шестиступенчатым автоматом, аргентинцам еще доступна пятиступенчатая механика (но только в начальной комплектации с атмосферником). Привод исключительно передний.



В Бразилии цена обновленного Citroen C4 Cactus варьируется от 22 000 до 26 700 долларов, и это меньше, чем просили за дореформенную модель.

Между тем нынешняя модернизация может оказаться для Кактуса последней: в Южной Америке (и Индии) скоро стартует другой кроссовер – Citroen C3 Aircross (не путать с глобальным одноименным паркетником).