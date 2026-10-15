Кроссовер Denza N8 в новом стиле готовится к старту продаж: свежие официальные фото

По предварительным данным, крупный кроссовер Denza N8 будет доступен исключительно в виде электрокара. Ожидается, что модель предложат с задним или трехмоторным полным приводом.

Паркетник, для которого возродили индекс N8, принадлежащая компании BYD марка Denza принялась рассекречивать еще летом. Теперь опубликованы дополнительные изображения и проморолики. Напомним, что предыдущий Denza N8 дебютировал в 2023 году, это был рестайлинговый вариант модели Denza X на базе старого BYD Tang. Но, как и исходный «икс», та «восьмерка» в продаже провалилась, так что затем ее убрали из гаммы бренда. Новый же N8, по сути, представляет собой укороченную пятиместную версию кроссовера Denza N8L, который выпускают с прошлого года. При этом у паркетника без «приставки» L в названии есть свои особенности.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Так, внешность нового Denza N8 выполнена в более свежем фирменном стиле, первым который примерил электроседан Denza Z9S. Пятиместному кроссоверу тоже достались помещенные в единые корпуса вытянутые двойные секции дневных ходовых огней, тогда как у трехрядного Denza N8L раздельные ДХО. Новый Denza N8 также получил собственный передний бампер, полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь. Задний номерной знак у него расположен непосредственно на багажной двери (у N8L он на бампере). Разумеется, для пятиместного SUV еще предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина нового Denza N8 составляет 5150 мм, что на 50 мм меньше, чем у Denza N8L. Остальные габариты совпадают: ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Интерьер у «восьмерки» тоже свой, не такой, как у N8L. Главные фишки – установленный впритык к лобовому стеклу длинный узкий приборный экран и гигантское единое табло мультимедийной системы. К слову, аналогичные дисплеи предусмотрены и для BYD Tang третьего поколения. Новый Denza N8 также имеет трехспицевый руль (у N8L двухспицевый), кнопки настроек кресел вынесены на двери (у «эльки» такого решения нет). Сами сиденья – с откидными подставками для ног, подогревом, вентиляцией и массажером.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Шестиместный кроссовер Denza N8L изначально был только гибридом, электроверсия у него появилась лишь в сентябре 2026-го. Пятиместный же паркетник Denza N8, по предварительным данным, будет доступен исключительно в виде электрокара, эту модель предложат с задним или трехмоторным полным приводом. У электромотора заднеприводного N8 два варианта мощности – 435 или 503 л.с. Три двигателя (один спереди, два сзади) полноприводной модификации вместе выдают 1210 л.с. Китайские СМИ пишут, что Denza N8 положена батарея емкостью 106 или 130,15 кВт*ч. Электрический трехрядный кроссовер Denza N8L представлен только с задним приводом (503 л.с.) и аккумулятором на 130,15 кВт*ч.

В продажу новый электрокросс Denza N8 поступит до конца года, то есть премьеру проведут совсем скоро. Электрический шестиместный N8L сейчас стоит от 299 800 юаней (около 3,8 млн рублей по актуальному курсу).