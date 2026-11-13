Гибридные авто ×
  • Кроссовер Denza N8 выходит на рынок: новый стиль и несколько вариантов начинки

Кроссовер Denza N8 выходит на рынок: новый стиль и несколько вариантов начинки

13.11.2026 459 0 0
Кроссовер Denza N8 выходит на рынок: новый стиль и несколько вариантов начинки

Вопреки ожиданиям пятиместный кроссовер бренда Denza предложен не только в виде электрокара, но и с гибридной силовой установкой. Электроверсия доступна с задним или трехмоторным полным привод, гибрид полноприводный по умолчанию.

Паркетник с возрожденным индексом N8 принадлежащая компании BYD марка Denza принялась рассекречивать еще летом. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, назвали цены и дали старт продажам. Напомним, что предыдущий Denza N8 дебютировал в 2023 году, то был рестайлинговый вариант модели Denza X на базе старого BYD Tang. Но, как и исходный «икс», прежняя «восьмерка» в продаже провалилась, так что затем ее убрали из гаммы бренда. Новый же N8, по сути, представляет собой чуть укороченную и пятиместную версию кроссовера Denza N8L, который выпускают с прошлого года (этот SUV доступен только с шестиместным салоном). При этом у паркетника без «приставки» L в названии есть свои особенности.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Дизайн экстерьера нового Denza N8 выполнен в более свежем фирменном стиле, первым который примерил электроседан Denza Z9S. Пятиместный кроссовер получил помещенные в единые корпуса вытянутые двойные секции дневных ходовых огней, тогда как у трехрядного Denza N8L раздельные ДХО. Новому паркетнику также достались собственный передний бампер, полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь. Задний номерной знак расположен непосредственно на багажной двери (у N8L он на бампере).

Длина Denza N8 равна 5150 мм, что на 50 мм меньше, чем у Denza N8L. Остальные габариты совпадают: ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Новому SUV положены 20- или 21-дюймовые диски. Заявленный объем багажника пятиместного кроссовера – внушительные 1046 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 2150 литров. Багажник шестиместного N8L вмещает 364 – 1128 литров.

Интерьер у N8 тоже не такой, как у трехрядного брата. Главные фишки – установленный впритык к лобовому стеклу длинный узкий приборный экран и гигантское 30-дюймовое единое табло мультимедийной системы. К слову, аналогичные дисплеи предусмотрены и для BYD Tang третьего поколения. У нового Denza N8 также трехспицевый руль (у N8L двухспицевый), кнопки настроек кресел вынесены на двери (у «эльки» такого решения нет). Все сиденья уже в базе имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке стандартного оборудования Denza N8 еще значатся: две площадки для беспроводной зарядки, откидные столики, холодильник, автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Также предусмотрен потолочный экран для задних пассажиров.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Прежде считалось, что Denza N8 будет доступен только в виде электрокара. Но нет, как и N8L, пятиместный паркетник предложен и с гибридной, и с электрической установками (полностью «зеленая» версия у N8L появилась в сентябре этого года). Вне зависимости от исполнения модель имеет пневмоподвеску и режим «краба».

Гибридный Denza N8 по умолчанию полноприводный, его система включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.) и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Суммарная отдача электромоторов составляет 707 л.с. и 816 Нм. Гибрид укомплектован батареей емкостью 75,26 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 435 км по циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

1 / 2
2 / 2

У электрокара 1000-вольтовая архитектура и дополнительный отсек под крышкой капота (205 л). Начальные комплектации Denza N8 EV – заднеприводные. Самый дешевый электрокар оснащен 435-сильным двигателем (500 Нм) и батареей емкостью 105,79 кВт*ч, запас хода – 800 км. Следующая версия получила электромотор мощностью 503 л.с. (крутящий момент – те же 500 Нм) и аккумулятор на 130,15 кВт*, такой кроссовер проедет 970 км. Остальные исполнения – полноприводные, с тремя электромоторами (тоже один спереди, два сзади), которые вместе выдают аж 1210 л.с. и 1080 Нм. Трехмоторный N8 также имеет батарею емкостью 130,15 кВт*ч, запас хода – 840 км. Заднеприводный электрический паркетник разгоняется до «сотни» за 6 или 6,1 с, полноприводный – за 2,98 с, максимальная скорость – 240 км/ч.

Шестиместный Denza N8L
Шестиместный Denza N8L
1 / 2
Шестиместный Denza N8L
Шестиместный Denza N8L
2 / 2

Электрический кроссовер Denza N8 обойдется в 269 900 – 329 900 юаней (около 3,35 млн – 4,09 млн рублей по текущему курсу), гибрид оценили в 300 900 – 320 900 юаней (3,7 млн – 3,98 млн рублей). Шестиместный электрокар Denza N8L бывает только с задним приводом, такой кроссовер стоит от 299 800 юаней (3,7 млн рублей), а у гибридного трехрядного SUV установка включает турбомотор 2.0, PHEV-версия N8L стоит от 319 800 юаней (4 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Denza Denza N8 Denza N8L
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Компьютерная диагностика: что показывает сканер и как найти неисправность Загорелся Check Engine, пропала тяга или коробка переключается с рывками? В этом случае к автомобилю обычно подключают диагностический сканер. Но считать ошибки ещё не значит найти неисправн... 183 0 1 13.11.2026
Статьи / Двигатели Физика и жизнь – боль: почему не выпускают бензиновые ДВС с дизельной степенью сжатия Дизельные двигатели обладают множеством достоинств. Они мощнее и тяговитее бензиновых собратьев, экономичнее и базово, за счет отсутствия сложной системы зажигания и некоторых других узлов,... 3334 1 2 11.11.2026
Статьи / Мнение без фильтров В сервис – по пропускам: как нас хотят лишить права на ремонт У автомобиля, похоже, скоро будет два владельца: тот, кто за него заплатил, и тот, кто решает, где его ремонтировать. Первый – вы. Второй – производитель. По крайней мере именно так выглядит... 1314 2 2 09.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 13401 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 11470 1 4 14.09.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8 Рассказывать об этом автомобиле и легко, и очень сложно. Легко – потому что за свою почти полувековую конвейерную жизнь эта машина стала практически неотъемлемой частью российского пейзажа,... 11319 15 3 11.09.2026
Обсуждаемое
13 Эталонный драйв, «задиристый» мотор и сервис «все по 150»: опыт владен...
6 Семиместный Lynk & Co 900L с собственным обликом дополнит гамму
6 Volkswagen может перевести 75% европейских моделей на китайскую архите...
Новые комментарии
Change privacy settings