Кроссовер Denza N8 выходит на рынок: новый стиль и несколько вариантов начинки

Вопреки ожиданиям пятиместный кроссовер бренда Denza предложен не только в виде электрокара, но и с гибридной силовой установкой. Электроверсия доступна с задним или трехмоторным полным привод, гибрид полноприводный по умолчанию.

Паркетник с возрожденным индексом N8 принадлежащая компании BYD марка Denza принялась рассекречивать еще летом. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, назвали цены и дали старт продажам. Напомним, что предыдущий Denza N8 дебютировал в 2023 году, то был рестайлинговый вариант модели Denza X на базе старого BYD Tang. Но, как и исходный «икс», прежняя «восьмерка» в продаже провалилась, так что затем ее убрали из гаммы бренда. Новый же N8, по сути, представляет собой чуть укороченную и пятиместную версию кроссовера Denza N8L, который выпускают с прошлого года (этот SUV доступен только с шестиместным салоном). При этом у паркетника без «приставки» L в названии есть свои особенности.

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Дизайн экстерьера нового Denza N8 выполнен в более свежем фирменном стиле, первым который примерил электроседан Denza Z9S. Пятиместный кроссовер получил помещенные в единые корпуса вытянутые двойные секции дневных ходовых огней, тогда как у трехрядного Denza N8L раздельные ДХО. Новому паркетнику также достались собственный передний бампер, полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь. Задний номерной знак расположен непосредственно на багажной двери (у N8L он на бампере).

Длина Denza N8 равна 5150 мм, что на 50 мм меньше, чем у Denza N8L. Остальные габариты совпадают: ширина – 1999 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Новому SUV положены 20- или 21-дюймовые диски. Заявленный объем багажника пятиместного кроссовера – внушительные 1046 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 2150 литров. Багажник шестиместного N8L вмещает 364 – 1128 литров.

Интерьер у N8 тоже не такой, как у трехрядного брата. Главные фишки – установленный впритык к лобовому стеклу длинный узкий приборный экран и гигантское 30-дюймовое единое табло мультимедийной системы. К слову, аналогичные дисплеи предусмотрены и для BYD Tang третьего поколения. У нового Denza N8 также трехспицевый руль (у N8L двухспицевый), кнопки настроек кресел вынесены на двери (у «эльки» такого решения нет). Все сиденья уже в базе имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке стандартного оборудования Denza N8 еще значатся: две площадки для беспроводной зарядки, откидные столики, холодильник, автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Также предусмотрен потолочный экран для задних пассажиров.

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Прежде считалось, что Denza N8 будет доступен только в виде электрокара. Но нет, как и N8L, пятиместный паркетник предложен и с гибридной, и с электрической установками (полностью «зеленая» версия у N8L появилась в сентябре этого года). Вне зависимости от исполнения модель имеет пневмоподвеску и режим «краба».

Гибридный Denza N8 по умолчанию полноприводный, его система включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.) и три электродвигателя (один спереди, два сзади). Суммарная отдача электромоторов составляет 707 л.с. и 816 Нм. Гибрид укомплектован батареей емкостью 75,26 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 435 км по циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

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У электрокара 1000-вольтовая архитектура и дополнительный отсек под крышкой капота (205 л). Начальные комплектации Denza N8 EV – заднеприводные. Самый дешевый электрокар оснащен 435-сильным двигателем (500 Нм) и батареей емкостью 105,79 кВт*ч, запас хода – 800 км. Следующая версия получила электромотор мощностью 503 л.с. (крутящий момент – те же 500 Нм) и аккумулятор на 130,15 кВт*, такой кроссовер проедет 970 км. Остальные исполнения – полноприводные, с тремя электромоторами (тоже один спереди, два сзади), которые вместе выдают аж 1210 л.с. и 1080 Нм. Трехмоторный N8 также имеет батарею емкостью 130,15 кВт*ч, запас хода – 840 км. Заднеприводный электрический паркетник разгоняется до «сотни» за 6 или 6,1 с, полноприводный – за 2,98 с, максимальная скорость – 240 км/ч.

Шестиместный Denza N8L 1 / 2 Шестиместный Denza N8L 2 / 2

Электрический кроссовер Denza N8 обойдется в 269 900 – 329 900 юаней (около 3,35 млн – 4,09 млн рублей по текущему курсу), гибрид оценили в 300 900 – 320 900 юаней (3,7 млн – 3,98 млн рублей). Шестиместный электрокар Denza N8L бывает только с задним приводом, такой кроссовер стоит от 299 800 юаней (3,7 млн рублей), а у гибридного трехрядного SUV установка включает турбомотор 2.0, PHEV-версия N8L стоит от 319 800 юаней (4 млн рублей).