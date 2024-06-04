Кроссовер DFSK 500 в РФ: бензиновый собрат Evolute i-Joy может стать самым дешёвым в гамме

На российском рынке «пятисотый» будет доступен с полуторалитровым атмосферником и вариатором. Для модели пока заявлена одна комплектация.

Компания Моторинвест, официальный дистрибьютор легковушек Dongfeng в РФ, продолжает обещанное год назад масштабное расширение модельной гаммы китайского концерна. Так, к стартовавшим недавно купеобразному паркетнику DFSK ix7 и кроссоверу DFSK ix5 скоро присоединится младшая пятидверка DFSK 500. Напомним, DFSK является совместным проектом Дунфэна и фирмы Seres. Ну а «пятисотый» так или иначе уже знаком россиянам – это бензиновый аналог электрокросса Evolute i-Joy.

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По своим габаритам кроссовер DFSK 500 сопоставим с Chery Tiggo 4 Pro, Belgee X50/Geely Coolray и только что стартовавшим в России GAC GS3. Длина «пятисотки» равна 4385 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2655 мм. Паспортный дорожный просвет – 191 мм. Объем багажника – 318 литров.



На российском рынке DFSK 500 будет представлен с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5 (116 л.с., 148 Нм), который сочетается с вариатором. Привод исключительно передний.

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Согласно потребительскому сайту легковых Дунфэнов, для кроссовера пока заявлена только одна комплектация. В списке оборудования значатся: 17-дюймовые колеса, галогеновые фары, обогрев наружных зеркал, «кожаный» салон, аналоговые приборы, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, подогрев передних сидений, кондиционер, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, пара подушек безопасности, ESC и круиз-контроль.



Кроссоверы начали поступать в салоны дилеров, открыт прием предзаказов. Но цена еще не объявлена – ее раскроют до конца июня. При этом сообщается, что цена окажется «доступной». Вероятно, DFSK 500 будет самым дешевым паркетником в местной гамме концерна Dongfeng. Пока же это звание принадлежит кроссоверу Dongfeng 580 (от 2 499 000 рублей, без учета акций). Электрокар Evolute i-Joy сейчас стоит от 3 995 000 рублей (также – без учета льгот и акций).



Между тем Kolesa.ru уже познакомился с DFSK 500 лично, все подробности – в нашем материале.