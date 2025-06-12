Кроссовер Dongfeng Aeolus L8, который привезут в Россию: новые фото

Концерн Dongfeng активно готовится к премьере нового паркетника. На домашний рынок SUV выйдет в ближайшее время, а в следующем году его должны привезти и в РФ.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Aeolus L8 концерн Dongfeng официально анонсировал в мае, и в том же месяце в базе Минпрома КНР появился сертификат модели. Тем временем сам производитель принялся активно пиарить свою новинку в китайских соцсетях. И вот опубликована очередная порция фирменных изображений. Напомним, Aeolus – это суббренд Dongfeng. Новый же гибрид L8 займет в линейке позицию флагмана.

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Согласно сертификату, длина кроссовера равна 4762 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1677 мм. Колесная база – те же 2825 мм, что и у только что дебютировавшего в России паркетника Dongfeng Huge (в Китае это Aeolus Haoji). Судя по всему, именно Huge и стал донором для Aeolus L8 – у машин почти идентичный силуэт. Хотя передняя часть и корма гибрида оформлены иначе: L8 имеет гладкий «нос», оригинальные бамперы, единую плашку ходовых огней с пиксельным узором (фары расположены ниже) и монофонарь.

Интерьер все еще не показали. Скорее всего, салон у гибридного кроссовера тоже свой. По крайней мере, аналогичным образом Dongfeng поступил с моделью Aeolus L7. Вернее, с семейством «семерок» – это гибридная и чисто электрическая версии представленного у нас Dongfeng Mage (он же Aeolus Haohan в Китае). То есть внутри Aeolus L8 могли появиться раздельные экраны приборки и мультимедиа, тогда как у Dongfeng Huge/Haoji дисплеи помещены в единую панель под общим козырьком.

Известно, что силовая установка нового кроссовера включает бензиновый турбомотор 1.5 (154 л.с.). Других подробностей о технике пока нет.

В Китае Aeolus L8 стартует в ближайшее время. А в следующем году гибридный кроссовер планируют привезти в Россию: эта модель была засвечена в общей презентации вместе с другими будущими премьерами концерна Dongfeng для РФ.