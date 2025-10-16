Авторынок ×

Кроссовер Ford Bronco Sport обзавёлся бронзовой версией

16.10.2025 67 0 0

Ранее американский производитель дал подобное оформление купе Mustang и «зелёному» паркетнику Mustang Mach-E.

Американский производитель представил кроссовер Ford Bronco Sport летом 2020 года, в его основе лежит легковая платформа C2 от европейского Focus четвёртого поколения. Обновление эта модель пережила в конце августа 2024-го: тогда SUV получил ряд внешних изменений, пересмотренный салон и слегка дефорсированные прежние моторы (изменения были внесены из экологических соображений).

На фото: Ford Bronco Sport с пакетом Bronze
1 / 2
На фото: Ford Bronco Sport с пакетом Bronze
2 / 2

Теперь в компании рассказали о том, что у кроссовера 2026 модельного года будет бронзовая версия, которую можно отличить по особому декору. Похожее оформление ранее получили купе Ford Mustang и полностью электрический паркетник Mustang Mach-E. У Ford Bronco Sport с опциональным пакетом Bronze появится «нотка пустынности».

Внешность такого кроссовера украсили рядом элементов, выполненных «под бронзу». Наиболее заметными являются 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, которые, в зависимости от версии, могут быть обуты в комплект как обычных, так и внедорожных шин. Кроме того, такой Ford Bronco Sport получил бронзовые надписи на решётке радиатора и багажной двери, а также соответствующие вставки на воздуховодах в передних крыльях.

1 / 2
2 / 2

Этой версии кроссовера 2026 модельного года доступны несколько оттенков для окраса кузова – белый Oxford White (на фото), серый Carbonized Gray, чёрный Shadow Black, синий Velocity Blue, ещё один белый Space White и серо-синий Azure Gray Tri-Coat Metallic. Все они сочетаются с чёрной крышей, но ручки оформлены в цвет кузова.

Есть изменения и в интерьере: Ford Bronco Sport Bronze получил бронзовые вставки на передней панели, дефлекторах вентиляции, центральном тоннеле и дверных картах. Также этот оттенок можно увидеть на напольных ковриках и чехле, предназначенном для багажного отделения. Кроме того, обивка сидений и рулевого колеса получила контрастную прострочку.

Подробной информации о комплектациях Bronco Sport 2026 модельного года пока нет. Скорее всего, моторная гамма этого SUV останется прежней. Сейчас базовой для кроссовера является 1,5-литровая турботройка мощностью 182 л.с. (максимальный крутящий момент – 271 Нм), помимо этого, модель доступна с 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 241 л.с. (376 Нм). Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Цены на Ford Bronco Sport 2026 модельного года станут известны позже. На сегодняшний день стартовая стоимость актуального кроссовера на американском рынке составляет 31 695 долларов, что эквивалентно примерно 2,55 млн рублей по текущему курсу.

