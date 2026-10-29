Кроссовер Ford Edge L стал строже и чуть проще после рестайлинга

Кроссовер Ford Edge актуального, третьего по счету поколения стартовал в 2023 году в Китае. Только в этой стране сейчас и производят модель, за ее выпуск отвечает совместное предприятие Changan Ford. Именно китайский рынок является основным для паркетника, там его продают с приставкой L в названии. При этом машины еще поставляют в страны Латинской Америки – просто как Ford Edge. В Поднебесной же кроссовер растерял покупателей. По данным BestSellingCarsBlog, по итогам девяти месяцев текущего года продажи модели рухнули на 44% до 14 398 шт. Взбодрить спрос призван плановый рестайлинг. Модернизированный Ford Edge L анонсировали на прошлой неделе. Ну а теперь в Китае объявили комплектации и цены и дали старт продажам.

Сверху — дореформенный Ford Edge L, внизу — обновленный кроссовер

Паркетник обрел новый и более строгий передний бампер, задний тоже заменили. Фары срослись с радиаторной решеткой, которая лишилась подпирающей ее вставки. Сама головная оптика отныне без дополнительных нижних секций. Корма стала чище – у фонарей больше нет «треугольников», надпись Edge теперь с подсветкой, а задний номерной знак перенесли ниже. Выдвижные ручки дверей оставили. Наконец, палитру цветов кузова пополнили новые оттенки.

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В длину Ford Edge L прибавил 11 мм, этот показатель отныне составляет 5011 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1961 мм, высота – 1773 мм, колесная база – 2950 мм. Предусмотрены 19-, 20- или 21-дюймовые диски.

Рестайлинговый кроссовер предложен только с семиместным салоном, тогда как у дореформенной модели в КНР есть и пятиместный вариант. В трехрядном Edge L кресла могут быть расположены по схеме 2+2+3 или 2+3+2.

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Внутри появилась модернизированная передняя панель: центральные дефлекторы обдува «отсоединили» от воздуховода, расположенного перед пассажиром. Еще заменили карты дверей. В Ford также заявили о том, что в салоне стало больше «мягких на ощупь материалов». Тоннель перекомпоновали. Доступная в богатых комплектациях площадка для беспроводной зарядки теперь расположена выше, ее место заняли подстаканники, которые лишились сдвижной шторки. Как и прежде, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма идет в базе. В «простых» версиях установлена мультимедиа-система с экраном на 13,2 дюйма, а в богатых исполнениях – уже 27-дюймовый дисплей.

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Сиденья – новые. В дорогих вариантах раздельные кресла второго ряда все так же имеют откидные подставки для ног и поднимающиеся вверх подлокотники. Однако с этих подлокотников убрали беспроводные площадки для смартфонов, вместо них теперь подстаканники и узкие лотки. В эти прорези и предлагается ставить телефоны, а затем подсоединять провода к USB-разъемам, размещенным на «ножках», к которым крепятся подлокотники.

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Во всех версиях есть трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. «Роскошные» комплектации – это еще электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, камеры кругового обзора вместо одной камеры. Проекционный дисплей, как и дополнительные беспроводные зарядки, из списка оборудования исключен. Зато для передних кресел за доплату теперь предусмотрен массажер.

Техника прежняя. В Китае Ford Edge представлен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Первая модификация – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 252 л.с. и классический восьмиступенчатый автомат. Гибрид оснащен 2.0T, электромотором и электромеханическим вариатором, суммарная мощность системы – 275 л.с. В обоих случаях кроссовер бывает с передним или полным приводом.

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Рестайлинговый Ford Edge L оценили в 229 800 – 299 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,8 млн – 3,6 млн рублей по текущему курсу.