Кроссовер GAC GS3, который доступен и в России, шагнул в 2026 модельный год

27.10.2025 164 0 1

Компания GAC слегка модернизировала компактный паркетник GS3. Единственная значимая обновка досталась лишь топ-версии: у такой пятидверки появился более крупный тачскрин мультимедиа. Зато в других комплектациях улучшено оснащение.

Паркетник Trumpchi GS3 второго поколения (марку Trumpchi используют только в Китае) концерн GAC вывел на домашний рынок в 2023 году. Суперхитом пятидверка длиной 4,4 метра на родине не стала, но продажи все-таки растут: по данным BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь 2025-го в Китае реализовано примерно 49 000 экземпляров, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. И вот в КНР запущен кроссовер нового, 2026 модельного года.

Внешность реформы не затронули. Впрочем, у GAC Trumpchi GS3 до сих пор современный и довольно эффектный облик: кроссовер имеет многочисленные острые «грани» и мудреную оптику. «Простые» версии предложены с традиционными ручками дверей, у более дорогих вариантов они выдвижные. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса. Начиная с весны текущего года для GS3 на родине можно выбрать два варианта радиаторной решетки, и этот выбор сохранился: спереди могут быть вертикальные плашки или горизонтальные «штрихи».

Виртуальная приборка на 7 дюймов идет уже в базе (прежде у самого дешевого паркетника были аналоговые приборы и экранчик диагональю 3,5 дюйма). Базовый GAC Trumpchi GS3 все так же доступен с тачскрином мультимедиа-системы диагональю 10,25 дюйма, в «средней» комплектации по-прежнему установлен экран на 12,3 дюйма. А вот топ-версия получила новый планшет диагональю 14,6 дюйма, плюс у мультимедиа улучшено голосовое управление. У самого дорогого кроссовера также есть продвинутый парковочный ассистент: этот комплекс включает, в том числе, функцию дистанционной парковки и систему экстренного торможения при движении задним ходом.

Интерьер топового GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года
Интерьер топового GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года
Интерьер топового GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года
Интерьер топового GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года
Интерьер версии попроще
Техника прежняя. GS3 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 177 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

В Китае GAC Trumpchi GS3 2026 модельного года без учета акций стоит 79 800 – 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 883 000 – 1 104 000 рублей по актуальному курсу.

В России GAC GS3 тоже представлен, у нас кроссовер продают со 170-сильным турбомотором 1.5 и 7DCT, цена без учета спецпредложений стартует с отметки 2 449 000 рублей. Доберется ли до нас паркетник с новым планшетом – информации пока нет.

кроссовер Китай авторынок новинки GAC GAC GS3

 

Новые комментарии
