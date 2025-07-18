Кроссовер Geely Cityray преобразился снаружи и внутри

Компания Geely готовится вывести на рынок рестайлинговый паркетник Cityray/Boyue. Модель получила упрощенную внешность, а в салоне установили более привычный по формату планшет мультимедиа.

В России этот компактный кроссовер Geely на платформе BMA стартовал в прошлом году, у нас он зовется Cityray. А вот в Китае модель присутствует с 2023-го: там она дебютировала под именем Geely Boyue Cool, но с 2024-го паркетник продают на домашнем рынке как просто Geely Boyue. В Поднебесной модель входит в одно семейство с более крупным кроссовером Geely Boyue L на «тележке» CMA (у нас это Geely Atlas второго поколения). Весной нынешнего года старший SUV пережил на родине масштабный рестайлинг. Теперь же пришла очередь и местного Geely Boyue – опубликованы фирменные изображения и проморолики модернизированного кросса. Также отметим, что оба обновленных кроссовера считаются моделями следующего поколения, но это все же рестайлинг. Причем дореформенные машины с китайского рынка не уходят.

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Следом за Geely Boyue L младший паркетник обрел упрощенную внешность. Вместо клыкастой головной оптики появились фары привычной формы. Радиаторная решетка стала меньше, вдобавок вместо рельефных черных пластин на ней отныне красуются вертикальные хромированные плашки. Еще заменили передний бампер.

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По предварительным данным, рестайлинговый Geely Boyue крупнее предшественника, но сам производитель размеры еще не озвучил. Длина актуального кроссовера для Китая составляет 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2701 мм.

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В салоне – модернизированная передняя панель. Как и рестайлинговый Boyue L, «просто» Boyue также сменил вертикальный планшет мультимедиа на тачскрин более привычного формата. Другим стал и приборный экран. А на центральном тоннеле появились новый селектор коробки и иные кнопки, плюс подстаканники лишились шторки.

Дореформенный Geely Boyue. В России это Geely Cityray 1 / 3 Дореформенный Geely Boyue. В России это Geely Cityray 2 / 3 Дореформенный Geely Boyue. В России это Geely Cityray 3 / 3

Ожидается, что преобразившийся Geely Boyue предложат с прежней техникой. В Китае дореформенный кроссовер доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Полноценный запуск рестайлингового Boyue намечен на август. Про экспорт говорить пока рано.